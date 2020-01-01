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Чому чоловікам потрібно відмовитися від солодощів

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Чоловікам не слід зловживати солодким - фото 1
Чоловікам не слід зловживати солодким

Те, що цукор шкідливий для чоловічого здоров'я, вчені помічали і раніше. Так, експерименти на гризунах і мухах дрозофілах показали: якщо самець їсть занадто багато солодкої їжі, у його потомства зростає ризик ожиріння. Тепер же науковці провели ще одне дослідження.

Експерти з Лінчепінгського університету вирішили дізнатися, як захоплення ласощами відбивається на репродуктивній функції чоловіків.

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Для цього вони запросили 15 активних молодих людей без шкідливих звичок взяти участь у дослідженні, що тривало 2 тижні. Перші 7 днів чоловіки дотримувалися здорового раціону, рекомендованого скандинавськими фахівцями з харчування. На другому тижні до цього збалансованого корисного меню додали цукор.

Щодня учасники повинні були вживати 3,5 л солодкої газованої води або 450 г кондитерських виробів.

Чоловікам рекомендують відповідально ставитися до раціону - фото 377669
Чоловікам рекомендують відповідально ставитися до раціону

Протягом усього експерименту дослідники порівнювали якість еякуляту добровольців. На початку у третини з них спостерігалася невисока швидкість руху сперматозоїдів. В результаті 7-денного правильного харчування показники покращилися. А ось після другого тижня низька рухливість сперматозоїдів була у всіх.

Учені вважають, що завдяки харчуванню можна як помітно погіршити, так і зміцнити чоловіче здоров'я. Крім цього, на нього впливає спосіб життя: важлива фізична активність, відсутність шкідливих звичок.

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Джерело: menslife
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