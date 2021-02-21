Хороша і погана новина: про що варто говорити спочатку

У кожного в житті траплялась ситуація, коли є дві новини, які потрібно повідомити. Одна з них хороша, а інша – не дуже. У якій послідовності краще доносити таку інформацію – читайте далі.

Дослідники з Каліфорнійського університету розповіли, у якому порядку варто повідомляти новини, якщо одна з них позитивна, а інша негативна.

І ще: Чому шкідлива їжа приносить задоволення і як з цим боротися

Доволі популярною є теорія "сендвіча", тобто треба чергувати новини за схемою "хороше – погане – хороше". І чимало людей обирають почати з позитивного і завершувати поганим. Це має пояснення: у такому випадку співрозмовник полегшує собі завдання. Але друга сторона лише отримує більше стресу.

Дослідження показало, що значно краще сповістити не найкращу новину першою, а тоді вже озвучити хороше. Це дозволить і зосередити увагу на проблемі, яка виникла, і не втрачати настрій для її розв'язання.

Читайте також: Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим