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Хороша і погана новина: про що варто говорити спочатку

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Як правильно сповіщати про погані новини - фото 1
Як правильно сповіщати про погані новини

У кожного в житті траплялась ситуація, коли є дві новини, які потрібно повідомити. Одна з них хороша, а інша – не дуже. У якій послідовності краще доносити таку інформацію – читайте далі.

Дослідники з Каліфорнійського університету розповіли, у якому порядку варто повідомляти новини, якщо одна з них позитивна, а інша негативна.

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Доволі популярною є теорія "сендвіча", тобто треба чергувати новини за схемою "хороше – погане – хороше". І чимало людей обирають почати з позитивного і завершувати поганим. Це має пояснення: у такому випадку співрозмовник полегшує собі завдання. Але друга сторона лише отримує більше стресу.

Хороша і погана новина: про що варто говорити спочатку - фото 448698

Дослідження показало, що значно краще сповістити не найкращу новину першою, а тоді вже озвучити хороше. Це дозволить і зосередити увагу на проблемі, яка виникла, і не втрачати настрій для її розв'язання.

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Джерело: newsyou
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