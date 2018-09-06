Honor Band 4: новий фітнес-браслет, який взує Xiaomi Mi Band 3

Слідом за анонсом смартфонів Honor 8X і Honor 8X Max був представлений розумний браслет Honor Band 4. Новинка має низку цікавих особливостей, спроможних виділити його на тлі інших подібних пристроїв в одному ціновому сегменті.

Honor Band 4

Найпомітнішим нововведенням став кольоровий AMOLED-дисплей з діагоналлю 0,9 дюйма, який здатний одночасно відображати до 45 ієрогліфів. Крім того, Honor Band 4 отримав підтримку безконтактних платежів, реалізовану через вбудований у браслет модуль NFC.

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Інша важлива особливість гаджета – безперервне відстеження серцебиття. Подібні пристрої моніторять пульс з різними інтервалами, видаючи потім середній показник. Через це вимірювання можуть бути не завжди точними. Завдяки збільшеній площі зчитування пульсу в Honor Band 4, користувач зможе отримувати більш точні дані, які відслідковуються навіть вночі. Якщо пульс різко почастішав, власник браслета негайно отримає повідомлення. Детальну статистику можна потім переглянути в спеціальному додатку на смартфоні.

Як і багато інших пристроїв, Honor Band 4 забезпечений функціями сповіщення і дозволяє відповідати на дзвінки. Також він здатний рахувати кроки та витрачені калорії, вимірювати пройдену відстань та швидкість плавання. Він захищений від попадання вологи та може працювати в воді на глибині до 50 метрів.

Honor Band 4 / gizmochina

На одному заряді браслет може працювати до 14 днів, якщо вимкнуто безперервний моніторинг серцебиття. Якщо його увімкнути, то акумулятора Honor Band 4 вистачить приблизно на 6 днів.

З'єднання зі смартфоном відбувається по Bluetooth 4.2. Пристрій сумісний з гаджетами на iOS 9.0, Android 4.4 і вище, важить 23 грами, а його розміри складають 43 x 17,2 x 11,5 мм.

Honor Band 4 Running Edition

Honor Band 4 / gizmochina

Крім звичайного Honor Band 4, була представлена ​​і Honor Band 4 Running Edition. Від старшої версії він відрізняється монохромним POLED-дисплеєм, і відсутністю датчика безперервного зчитування серцевого ритму. Тому розробники зменшили і місткість його батареї до 77 мАг. Втім, навіть при таких скромних характеристиках, одного заряду вистачає приблизно на 20 днів безперервної роботи браслета.

Honor Band 4 доступний у рожевому, чорному і блакитному кольорах за ціною $ 29. Версія Honor Band 4 Running Edition в чорному, синьому, червоному, жовтому, зеленому і рожевому виконанні буде коштувати $ 14,5.

Попередні замовлення на гаджети вже приймаються в китайських інтернет-магазинах, старт продажів в Китаї відбудеться 11 вересня.

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