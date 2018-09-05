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Qualcomm Snapdragon 855 засвітився у Geekbench, і він не вражає

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Новий процесор Snapdragon 855 може розчарувати фанатів - фото 1
Новий процесор Snapdragon 855 може розчарувати фанатів / Phone Arena

У базі даних бенчмарка Geekbench знову виявили невідомий смартфон, що базується на ще не анонсованому мобільному процесорі Qualcomm Snapdragon 855.

Тестовий зразок був оснащений 6 ГБ оперативної пам'яті і працював під управлінням Android 9.0 Pie, у результаті смартфон набрав 3697 балів в однопотоковому та 10469 балів у багатопотоковому режимі.

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Практично такі ж результати влітку продемонстрував смартфон Sony з тим же процесором Snapdragon 855 і 7 ГБ оперативної пам'яті. Тоді пристрою вдалося набрати 3033 і 10992 балів відповідно. Для порівняння, нинішній флагманський SoC Snapdragon 845 набирає приблизно 2500 і 9000 балів відповідно в залежності від конфігурації конкретного смартфона.

Qualcomm Snapdragon 855 засвітився у Geekbench, і він не вражає - фото 274463

Відзначимо, що флагманський процесор Apple A12, якими оснастять нові смартфони iPhone 2018 модельного року, вже зараз демонструє більш високі результати. Зокрема, він набрав у тому ж Geekbench 4673 бали в однопотоковому та 10912 балів в багатопотоковому режимі. А ось процесор поточного покоління Apple A11 якраз і показав продуктивність, порівнянну з Qualcomm Snapdragon 855 – 4219 і 10174 бали. Втім, почекаємо офіційного виходу смартфонів на основі Snapdragon 855 і Apple A12 і перших реальних результатів тестування, щоб зробити остаточні висновки, адже ми вже спостерігали і інші результати.

Qualcomm Snapdragon 855 засвітився у Geekbench, і він не вражає - фото 274462

Нагадаємо, що Qualcomm Snapdragon 855 стане першим 7-нанометровим мобільним процесором виробника і до того ж отримає двохгігабітний модем Snapdragon X24 LTE.

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Джерело: gsmarena
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