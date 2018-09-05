Смартфони Honor 8X та 8X Max показали офіційно

Бренд Honor офіційно представив пару нових смартфонів: 8X і 8X Max.

Апарати схожі зовні, але відрізняються розмірами, технічними характеристиками та вирізами навколо селфі-камери. Звичайний 8X оснастили процесором Kirin 710, а модель 8X Max отримала великий 7,12-дюймовий екран.

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Honor 8X

Honor 8X / gizchina

Гаджет обладнали 6,5-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, який займає 91% площі лицьової панелі смартфона. Усередині смартфона встановлений 8-ядерний процесор Kirin 710, як і у флагманському Honor 10. Апарат поставляється з фірмовою технологією GPU Turbo, що служить для підвищення продуктивності й автономності пристрою.

Основна камера подвійна – з модулями на 20 Мп і підтримкою штучного інтелекту для розпізнавання сцен і об'єктів. Фронталка на 16 Мп і також підтримує функції поліпшення портретів. Honor 8X оснащений акумулятором на 3 750 мАг і трьома окремими слотами під дві SIM-карти і карту пам'яті microSD. Працює гаджет на Android 8.1 Oreo з фірмовою оболонкою EMUI 8.2.

Honor 8X Max

Honor 8X Max / gizchina

Смартфон отримав збільшені габарити, а разом з тим – 7,12-дюймовий екран і акумулятор на 5 000 мАг. Процесор у залежності від версії може бути Snapdragon 636 або Snapdragon 660. Основна камера також подвійна, але з сенсорами по 16 Мп. Крім того, смартфон підтримує технологію об'ємного звучання Dolby Surround.

Ціни і доступність Honor 8X:

версія 4 + 64 ГБ в продажу з 11 вересня за ціною $ 204;

версія 6 + 64 ГБ в продажу з 11 вересня за ціною $ 234;

версія 6 + 128 ГБ в продажу з 11 вересня за ціною $ 277.

Ціни і доступність Honor 8X Max:

версія на Snapdragon 636 з 4 + 64 ГБ в продажу з 6 вересня за ціною $ 219;

версія на Snapdragon 636 з 4 + 128 ГБ в продажу з 6 вересня за ціною $ 263;

версія на Snapdragon 660 з 6 + 64 ГБ в продажу з жовтня.

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