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Mercedes-Benz показав дивовижний ретро-концепт

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Концепт поєднує минуле та сьогодення компанії - фото 1
Концепт поєднує минуле та сьогодення компанії

Компанія Mercedes-Benz поділилася зображеннями концептуального родстера у стилі ретро. Силует прототипу повторює дизайн Mercedes 35 PS 1901 року випуску – першого автомобіля марки, створеного в Штутгарті Вільгельмом Майбахом і Полом Даймлером. Вінтажна зовнішність поєднується з сучасною начинкою.

Один з найбільш ранніх бензинових автомобілів, Mercedes 35 PS 118-річної давності, отримав власне ім'я на честь дочки замовника – Мерседес. Числовий індекс і абревіатура в назві позначали потужність – 35 кінських сил.

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Свого часу Mercedes 35 PS називали "першим сучасним автомобілем", оскільки самохідний екіпаж Майбаха і Даймлера втілював передові технології початку ХХ століття.

Прототип Vision Mercedes Simplex проводить історичні паралелі – у концепт-кара схожі контури, відкриті колеса, закріплений на ременях кожух двигуна, мінімалізм у кокпіті, а також традиційна для гоночних болідів вікової давнини посадка за кермом. Начинка Vision Mercedes Simplex підкреслено футуристична: традиційна радіаторна решітка замінена тривимірним дисплеєм з облямівкою з рожевого золота, а під капотом розмістилася силова установка на альтернативних джерелах енергії.

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Творці незвичайного концепту прагнули відобразити в одному виробі "спадщину та майбутнє люксового бренду Mercedes-Benz". Перший публічний показ Vision Mercedes Simplex відбудеться на виставці Design Essentials 2019 у французькій Ніцці.

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Джерело: Motor
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