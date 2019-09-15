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Мрія з GTA: китайські розробники презентували найпотужніший гіперкар

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Найпотужніший гіперкар Hongqi S9 - фото 1
Найпотужніший гіперкар Hongqi S9 / carscoops

Китайська компанія Hongqi, яка виробляє машини преміум-класу для керівництва країни, представила на виставці у Франкфурті прототип нового гібридного гіперкара. Виробник заявляє, що до першої "сотні" авто розженеться за 1,9 секунди.

Відомо про гіперкар Hongqi S9 поки мало: озвучено, наприклад, що силова установка авто складається з 4,0-літрового V8 і електромотора, а також розвиває близько 1400 к.с.

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Hongqi S9

Але динамічні характеристики купе з композитним кузовом вражають ще більше: якщо вірити виробникові, до 100 км/год S9 здатний розігнатися за 1,9 секунди. Це практично на пів секунди швидше, ніж Bugatti Chiron і майже на секунду менше, ніж у китайського гіперкара з електромотором Nio EP9, рекордсмена Нюрбургрингу.

У виробника також підкреслили, що у концепт-кара Hongqi S9 є перспективи серійного випуску.

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Hongqi S9
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Hongqi S9
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Hongqi S9

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Джерело: carscoops
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