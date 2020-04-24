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Холостяк Макацарія показав серію ефективних домашніх тренувань: відео

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Іраклі Макацарія - фото 1
Іраклі Макацарія / instagram

Ведучий Іраклі Макацарія виклав серію відео тренування в домашніх умовах. Тренуймося разом!

Популярний в Україні грузинський холостяк Іраклій Макацарія вже встиг взяти участь у багатьох інших телепроєктах на нашому телебаченні.

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Красунчик так і не знайшов собі наречену, а от роботи тут у нього задосить. На час карантину Іраклі, схоже, повернувся до рідного Тбілісі, звідки тепер активно постить фото й відео у своєму Instagram.

Цього разу зірковий холостяк опублікував серію відео зі своїх тренувань, які він проводить вдома на карантині. Перед камерою Іраклі з'явився в чорно-білому спортивному вбранні, він виконує купу вправ, а в підписі до публікації закликає шанувальників приєднуватися до його занять. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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