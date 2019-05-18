На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Холостяк 9 сезон: відомо, які дівчата пройшли у фінал шоу 2019
-
- 6
В 11 випуску шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін обрав дівчат, які поборюються за його серце у фіналі проекту. Кого ж обере холостяк у фіналі – ми дізнаємося вже у п'ятницю, 24 травня, а тим часом знайомтеся ближче із двома красунями!
Шоу "Холостяк 9" підходить до завершення! Останнім випробуванням для учасниць перед фіналом Нікіта Добринін обрав знайомство зі своєю ріднею. В 11 випуску хлопець влаштував знайомство сім'ї із трьома дівчатами.
І ще: Нікіта Добринін – Холостяк 2019: біографія головного героя шоу
Софія, Даша та Лілія познайомилися із рідними Нікіти, але для першої дівчини це стало останнім кроком на проекті. Так, на церемонії троянд холостяк вручив омріяні квіти Даші та Лілі, і саме вони стали фіналістками проекту. Кому саме Нікіта подарує заповітну каблучку – стане відомо вже в 12 випуску 9 сезону шоу Холостяк, який ми побачимо 24.05.2019 о 20:00!
Отож, фіналістками реаліті стали Даша та Ліля!
Холостяк 9 – хто пройшов у фінал
Нумо знайомитися із фіналістками проекту ближче.
ЛІЛІЯ, 22 РОКИ
- Знак зодіаку: Тілець.
- Місто: Дніпро.
- Освіта: Університет імені Альфреда Нобеля
Лілія – помічник дизайнера. У вільний час вона обожнює читати книжки, слухати музику, а також вивчати іноземні мови. Ліля мріє зустріти "свою людину", з якою дівчина зустріне старість.
ДАРИНА, 20 РОКІВ
- Знак зодіаку: Рак.
- Місто: Київ.
- Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв
Дарина – провідний майстер з догляду за волоссям. Вона мріє відкрити свій б'юті-простір, а також затишну кав'ярню у Лондоні. Ідеали у неї доволі скромні. Дівчина хоче, щоби її коханий не курив, і не пив.
Дивіться онлайн відео анонсу фіналу шоу Холостяк 9
До теми: Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна
-
14:00Холостяк 9 сезон: відомо, які дівчата пройшли у фінал шоу 2019
-
13:51Як правильно вимірювати тиск: відповідь медиків
-
13:23Meizu збирається випустити конкурента Xiaomi Mi9 SE
-
13:00Игра престолов 8 сезон 6 серия: где и когда смотреть онлайн финал сериала
-
12:52В Амстердамі Airbnb поселив туриста в контейнері: промовисті фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:24Євробачення 2019: Google спрогнозував переможця
-
12:00Гра престолів 8 сезон 6 серія: де і коли дивитися онлайн фінал серіалу
-
11:52Дженніфер Лопес похизувалась ідеальним пресом
-
11:23Рекорд швидкості на піску спробують побити за допомогою Porsche 911
-
11:00Чому яблука необхідно їсти щодня
-
10:45Євробачення 2019: коли і де дивитися фінал конкурсу онлайн
-
10:25З Днем ангела Ірини: прикольні смс привітання Ірі з іменинами
-
10:07П'ять причин появи сивини у ранньому віці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:51Яку погоду очікувати в Україні 18 травня
-
09:24Xiaomi готує оновлення свого найбюджетнішого смартфона
-
08:59Тіна Кароль вразила мережу пікантним кадром
-
08:31Ford відкликає 270 тисяч авто: у чому причина
-
08:1484-річний японець підкорив мережу своїм стилем (фото)
- 17 травня
-
22:535 типів людей, від яких слід триматися якомога далі
-
22:22Медики розповіли, чому не всім можна ставати вегетаріанцями
-
21:56Дрібниці, на які звертає увагу кожен чоловік
-
21:42Перші тести 5G: швидкість завантаження вражає
-
21:32Вагомі причини полюбити кисіль
-
12:24Євробачення 2019: Google спрогнозував переможця
-
09:51Яку погоду очікувати в Україні 18 травня
- 17 травня
-
22:535 типів людей, від яких слід триматися якомога далі
-
20:15Стань сексуальним гігантом: ці вправи зроблять тебе богом у ліжку
-
18:00Фінал Євробачення 2019: учасники та порядок їхніх виступів 18 травня
-
15:00ТЕСТ: наскільки добре ти розбираєшся в міфології
-
12:15Чоловіча кепка: як вибрати, як носити та з чим поєднувати модний аксесуар
-
08:50Верховна Рада продовжила пільговий період розмитнення євроблях
-
07:14Найстаріший Porsche у світі продадуть на аукціоні
-
00:05Євробачення 2019: результати голосування у другому півфіналі
- 16 травня
-
22:00ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал 16 травня
-
18:21Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
-
16:51Ведучі Радіо МАКСИМУМ долучилися до Дня вишиванки: колоритні фото
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня