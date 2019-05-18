Холостяк 9 сезон: відомо, які дівчата пройшли у фінал шоу 2019

В 11 випуску шоу "Холостяк-9" Нікіта Добринін обрав дівчат, які поборюються за його серце у фіналі проекту. Кого ж обере холостяк у фіналі – ми дізнаємося вже у п'ятницю, 24 травня, а тим часом знайомтеся ближче із двома красунями!

Шоу "Холостяк 9" підходить до завершення! Останнім випробуванням для учасниць перед фіналом Нікіта Добринін обрав знайомство зі своєю ріднею. В 11 випуску хлопець влаштував знайомство сім'ї із трьома дівчатами.

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Софія, Даша та Лілія познайомилися із рідними Нікіти, але для першої дівчини це стало останнім кроком на проекті. Так, на церемонії троянд холостяк вручив омріяні квіти Даші та Лілі, і саме вони стали фіналістками проекту. Кому саме Нікіта подарує заповітну каблучку – стане відомо вже в 12 випуску 9 сезону шоу Холостяк, який ми побачимо 24.05.2019 о 20:00!

Отож, фіналістками реаліті стали Даша та Ліля!

Холостяк 9 – хто пройшов у фінал

Нумо знайомитися із фіналістками проекту ближче.

ЛІЛІЯ, 22 РОКИ

Знак зодіаку : Тілець.

: Тілець. Місто: Дніпро.

Дніпро. Освіта: Університет імені Альфреда Нобеля

Лілія – помічник дизайнера. У вільний час вона обожнює читати книжки, слухати музику, а також вивчати іноземні мови. Ліля мріє зустріти "свою людину", з якою дівчина зустріне старість.

Знак зодіаку : Рак.

: Рак. Місто: Київ.

Київ. Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв Дарина – провідний майстер з догляду за волоссям. Вона мріє відкрити свій б'юті-простір, а також затишну кав'ярню у Лондоні. Ідеали у неї доволі скромні. Дівчина хоче, щоби її коханий не курив, і не пив. Дивіться онлайн відео анонсу фіналу шоу Холостяк 9 Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Холостяк СТБ (@holostyakstb) 17 Май 2019 в 12:41 PDT

До теми: Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна