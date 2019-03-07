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Нікіта Добринін – Холостяк 2019: біографія головного героя шоу
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У новому сезоні реаліті-шоу Холостяк 9 своє кохання шукатиме Нікіта Добринін – відомий теле- та радіоведучий. Розповідаємо, що вам треба знати про головного холостяка України.
31-річний Нікіта Добринін з Чернівців прийшов на проект Холостяк 9, аби знайти своє кохання. Через завантажений графік хлопцю складно побудувати стосунки, тому в реаліті він шукатиме дівчину, яка зможе його зрозуміти та бути поряд.
Зараз настав період, коли я розумію, що є щось важливіше за бізнес. І це особисте життя. Зараз я готовий побудувати міцні стосунки, — каже Нікіта.
Шоу Холостяк 9, головним героєм якого буде Нікіта Добринін, вийде вже у п’ятницю, 8 березня. У першому ж випуску дівчата боротимуться за увагу холостяка, справлятимуть гарне враження, щоб отримати особисте побачення.
Що ж відомо про головного героя реаліті? Читайте далі!
Хто такий Нікіта Добринін: біографія
- Нікіта Добринін народився в Чернівцях 30 грудня 1987 року.
- Хлопець навчався у Чернівецькому національний університет імені Юрія Федьковича.
- З 2005 року він вже працював ведучим на місцевих радіостанціях та телеканалах.
- У 2008 році перебрався до Києва, де почав активно будувати свою кар'єру.
- Популярним Нікіта став після того, як влаштувався на головний музичний телеканал М1.
- З 2014 року й дотепер хлопець працює радіоведучим.
- У 2017 році Нікіта став головним редактором українського чоловічого глянцю "XXL".
Цікаві факти про Холостяка 2019
Зріст – 182 см.
Хлопець займається спортом і любить активний відпочинок. Тайський бокс, серфінг, стрільба і кроссфіт – звичайне дозвілля Нікіта. Він не уявляє життя без подорожей. Ще одна пристрасть хлопця – тестування нових спортивних автомобілів.
Нікіта вже був одружений, але особисте життя в нього не склалося. Два роки тому вони з дружиною вирішив розлучитися після чотирьох років шлюбу. "Наше розставання було взаємним бажанням, ми просто усвідомили, що рухаємося в різних темпах, у нас були принципові розбіжності у поглядах на мою професію, в розумінні того, куди нам далі розвиватися. Коли зникає довіра – зникають і почуття", – наголошує Холостяк.
Йому важливий у дівчині апетит. Хлопець любить дивитися, як дівчина їсть і не соромиться цього.
Нікіта Добринін про участь в шоу Холостяк 9
Головний герой впевнений, що шоу допоможе йому збудувати міцні стосунки і він знайде свою половинку:
Я розумію, що це буде досить непросто. Але у мене добре розвинена інтуїція, вона мені в цьому допоможе. Думаю, я легко зможу розгледіти щирих дівчат, з якими мені би хотілося продовжити спілкування, – каже хлопець.
Перше, на що Нікіта звертає увагу в дівчатах — це усмішка та очі. Він вважає, що в очах можна прочитати настрій дівчини і це допоможе йому у подальшому розвитку стосунків. Також Нікіта цінує в дівчатах почуття гумору.
Нікіта не любить у людях лицемірство, адже йому важливо, щоб дівчина мала свою думку.
Чи знайде хлопець свою другу половинку в шоу Холостяк 9 – дізнаємося зовсім скоро!
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