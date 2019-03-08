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Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна
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Перший випуск 9 сезону шоу Холостяк уже вийшов на телеекрани українців. У ньому головний герой реаліті Нікіта Добринін познайомився з усіма учасницями шоу. Дізнайтеся, які ж дівчата боротимуться за серце холостяка!
У 1 випуску реаліті Холостяк 9 відбулася вечірка-знайомство головного героя Нікіти Добриніна з дівчатами-учасницями проекту.
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Холостяк 9 – учасниці реаліті шоу
26 красунь намагатимуться зачарувати холостяка, але його обраницею стане тільки одна. Хто ж? Знайомтеся з претендентками!
Кароліна, 25 років
- Знак зодіаку: Діва.
- Місто: Миколаїв.
- Освіта: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Кароліна має власний інтернет-магазин, а також займається моделінгом. Дівчина мріє про щасливу сім'ю, квартиру в столиці, а також дорогу іномарку. Романтичні вечері вона мріє проводити у власному ресторані.
Софія, 22 роки
- Знак зодіаку: Лев.
- Місто: Київ.
- Освіта: Київський Національний торговельно-економічний університет, SUNY Delhi.
Сором'язлива Софія ще студентка. У вільний час вона пише вірші, а також займається дизайном одягу. Дівчина мріє стати успішним дизайнером не лише в Україні, а й далеко за її межами. Крім того, вона хоче зустріти свою людину, котру красуня буде задаровувати коханням.
Дана, 23 роки
- Знак зодіаку: Водолій.
- Місто: Торонто, Канада.
- Освіта: University of Windsor.
Дана прилетіла до України, щоб знайти своє кохання. У вільний час дівчина фотографує, грає у шахмати і танцює. Ідеал Дани – чесний, розумний, амбіційний і цілеспрямований чоловік з почуттям гумору.
Дарина, 20 років
- Знак зодіаку: Рак.
- Місто: Київ.
- Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв.
Дарина – провідний майстер з догляду за волоссям. Вона мріє відкрити свій б'юті-простір, а також затишну кав'ярню у Лондоні. Ідеали у неї доволі скромні. Дівчина хоче, щоби її коханий не курив, і непив.
Олександра, 28 років
- Знак зодіаку: Рак.
- Місто: Харків.
- Освіта: Харківський національний економічний університет.
У свої 28 років Олександра – керівник фітнес-клубу, а також менеджер з продажів у сімейному турагентстві. Дівчина обожнює спорт, подорожі, а також поезію. Учасниця мріє про те, що за допомогою проекту їй вдасться створити щасливу сім'ю.
Оля, 25 років
- Знак зодіаку: Лев.
- Місто: Київ.
- Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
25-річна Оля займається журналістикою. У вільний час вона обожнює спостерігати за Формулою 1, а також є палкою прихильницею боксу. Дівчина мріє про сім'ю і домашній затишок. Крім того, Оля прагне досягнути успіху в спортивній журналістиці.
Яна, 22 роки
- Знак зодіаку: Близнюки.
- Місто: Запорізька область.
- Освіта: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Яна ще студентка, але це не стоїть на заваді її мрії стати щасливою дружиною. Дівчина обожнює читати, переглядати фільми, а також кулінарити. Яна хоче закінчити університет з червоним дипломом, а також знайти коханого чоловіка, який зробить її найщасливішою жінкою на світі.
Юлія, 25 років
- Знак зодіаку: Рак.
- Місто: Кременчук, Полтавська область.
- Освіта: економічна.
Яна – власниця інтернет-магазину купальників. У вільний від роботи час вона займається спортом. Яна мріє стати успішною бізнес-вумен, а також стати хорошою мамою та ідеальною дружиною!
Юля, 24 роки
- Знак зодіаку: Риби.
- Місто: Дніпро.
- Освіта: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.
Юля малює картини на замовлення, а також працює адміністратором спа-комплексу. Свій вільний час вона заповнює заняттями спортом, а також співом. Дівчина зізнається, що ідеалів чоловіка у неї немає!
Лілія, 21 рік
- Знак зодіаку: Тілець.
- Місто: Дніпро.
- Освіта: Університет імені Альфреда Нобеля.
Лілія – помічник дизайнера. У вільний час вона обожнює читати книжки, слухати музику, а також вивчати іноземні мови. Ліля мріє зустріти "свою людину", з якою дівчина зустріне старість.
Діна, 22 роки
- Знак зодіаку: Лев.
- Місто: Одеса.
- Освіта: Національний університет "Одеська юридична академія".
У свої 22 роки Діна – помічник депутата. Красуня займається саморозвитком: відвідує курси, тренінги, вивчає вірші та скоромовки. Усе це вона робить для того, щоб удосконалити свій голос. Ідеал Діни – Бред Пітт!
Ліля, 28 років
- Знак зодіаку: Водолій.
- Місто: Харків.
- Освіта: економічна.
Ліля – менеджер з продажів в інтернет-магазині. У вільний час вона обожнює переглядати серіали, а також збирати пазли. Дівчина мріє про дім на березі моря, а також щасливу сім'ю.
Катя, 26 років
- Місто: Абу-Дабі, ОАЕ.
- Освіта: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Катя – викладач танців живота. У вільний час вона обожнює мандрувати. Вона мріє про доброго та впевненого у собі чоловіка.
Єлизавета, 23 роки
- Знак зодіаку: Діва.
- Місто: Одеса.
- Освіта: Одеський національний медичний університет.
Єлизавета – лікар-стоматолог. У вільний від роботи час вона займається кінним спортом, косметологією, а також малюванням. Дівчина шукає розумного, веселого, доброго та турботливого чоловіка.
Настя, 18 років
- Знак зодіаку: Терези.
- Місто: Київ.
- Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Настя – студентка, котра обожнює читати і танцювати. Дівчина мріє зустріти розумного, мужньо чоловіка з почуттям гумору.
Ліза, 20 років
- Знак зодіаку: Риби.
- Місто: Харків.
- Освіта: Харківський політехнічний інститут.
Ліза – блогер. Дівчина брала участь у проекті Топ-модель по-українськи, але перемогти їй так і не вдалося. На попередньому проекті вона зустрічалася з учасником – Мішою Сосновським, але їхні стосунки завершилися. На проект Ліза прийшла, би знайти уважного та веселого парубка, який розтопить її серце.
Наталія, 23 роки
- Знак зодіаку: Козеріг.
- Місто: Харків.
- Освіта: Національний фармацевтичний університет.
Наталія – провізор в аптеці. Також вона – бізнес-консультант. У вільний час вона навідується на мотиваційні тренінги, читає книжки з психології, а також займається екстремальними видами спорту.
Анна, 28 років
- Знак зодіаку: Стрілець.
- Місто: Миколаїв.
- Освіта: Чорноморський національний університет імені Петра Могили.
28-річна Анна – економіст. У вільний час вона займається фітнесом, кулінарією, а також подорожує. Дівчина мріє про сім'ю, а також успішну кар'єру.
Валерія, 29 років
- Знак зодіаку: Лев.
- Місто: Київська область.
- Освіта: вища, правознавство.
Валерія – менеджер з продажів. Дівчина обожнює читати, кататися на велосипеді, а також готувати. Валерія мріє про мандри на автомобілі, а також кохану людину, яка буде підтримувати всі її починання.
Марго, 21 рік
- Знак зодіаку: Риби.
- Місто: Кіровоградська область.
- Освіта: Міжнародний гуманітарний університет, Одеса.
Марго – тамада-ведуча. Дівчина захоплюється журналістикою, а також рибалкою. Крім того, вона займається організацією цікавих свят. Дівчина мріє досягнути успіху у справі, якою вона займається.
Вікторія, 25 років
- Знак зодіаку: Стрілець.
- Місто: Луганськ.
- Освіта: АК МАУ.
Вікторія обожює мандрувати, а також мріє, щоби її обранець був таким же, як її батько.
Елізабет, 24 роки
- Знак зодіаку: Риби.
- Місто: Флоренція, Італія.
- Освіта: Università degli studi di Napoli Orientale.
Дівчина мріє відкрити свій шоурум або магазин. Також Елізабет хоче стати мамою двох дітей.
Аліна, 28 років
- Знак зодіаку: Рак.
- Місто: Полтавська область.
- Освіта: Українська медична стоматологічна академія.
Дівчина – пластичний хірург. У вільний час вона займається танцями, англійською мовою, читає книжки та обожнює прогулянки. Аліна мріє знайти чоловіка, а також відкрити власну клініку пластичної хірургії.
Марина, 21 рік
- Знак зодіаку: Телець.
- Місто: Сумська область.
- Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв.
21-річна Марина обожнює мандрувати. Яким є її ідеальний чоловік – дівчина ще не визначилась.
Ніна, 27 років
- Місто: Запоріжжя.
- Освіта: Запорізький національний університет.
Ніна обожнює літературу й вивчення іноземних мов. Дівчина мріє створити міцну сім'ю, а також шукає упевненого в собі чоловіка, який допоможе їй зробити це.
Анастасія, 23 роки
- Знак зодіаку: Близнюки.
- Місто: Львів.
- Освіта: Національний університет "Львівська політехніка".
Дівчина працює продавцем-консультантом. У вільний від роботи час вона бігає, а також їздить у гастрономічні тури.
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