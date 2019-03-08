Холостяк 2019: усі учасниці 9 сезону, які боротимуться за Нікіту Добриніна

Перший випуск 9 сезону шоу Холостяк уже вийшов на телеекрани українців. У ньому головний герой реаліті Нікіта Добринін познайомився з усіма учасницями шоу. Дізнайтеся, які ж дівчата боротимуться за серце холостяка!

У 1 випуску реаліті Холостяк 9 відбулася вечірка-знайомство головного героя Нікіти Добриніна з дівчатами-учасницями проекту.

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Холостяк 9 – учасниці реаліті шоу

26 красунь намагатимуться зачарувати холостяка, але його обраницею стане тільки одна. Хто ж? Знайомтеся з претендентками!

Кароліна, 25 років

Кароліна

Знак зодіаку : Діва.

: Діва. Місто: Миколаїв.

Миколаїв. Освіта: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Кароліна має власний інтернет-магазин, а також займається моделінгом. Дівчина мріє про щасливу сім'ю, квартиру в столиці, а також дорогу іномарку. Романтичні вечері вона мріє проводити у власному ресторані.

Софія, 22 роки

Софія

Знак зодіаку : Лев.

: Лев. Місто: Київ.

Київ. Освіта: Київський Національний торговельно-економічний університет, SUNY Delhi.

Сором'язлива Софія ще студентка. У вільний час вона пише вірші, а також займається дизайном одягу. Дівчина мріє стати успішним дизайнером не лише в Україні, а й далеко за її межами. Крім того, вона хоче зустріти свою людину, котру красуня буде задаровувати коханням.

Дана, 23 роки

Дана

Знак зодіаку : Водолій.

: Водолій. Місто: Торонто, Канада.

Торонто, Канада. Освіта: University of Windsor.

Дана прилетіла до України, щоб знайти своє кохання. У вільний час дівчина фотографує, грає у шахмати і танцює. Ідеал Дани – чесний, розумний, амбіційний і цілеспрямований чоловік з почуттям гумору.

Дарина, 20 років

Дарина

Знак зодіаку : Рак.

: Рак. Місто: Київ.

Київ. Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв.

Дарина – провідний майстер з догляду за волоссям. Вона мріє відкрити свій б'юті-простір, а також затишну кав'ярню у Лондоні. Ідеали у неї доволі скромні. Дівчина хоче, щоби її коханий не курив, і непив.

Олександра, 28 років

Олександра

Знак зодіаку : Рак.

: Рак. Місто: Харків.

Харків. Освіта: Харківський національний економічний університет.

У свої 28 років Олександра – керівник фітнес-клубу, а також менеджер з продажів у сімейному турагентстві. Дівчина обожнює спорт, подорожі, а також поезію. Учасниця мріє про те, що за допомогою проекту їй вдасться створити щасливу сім'ю.

Оля, 25 років

Оля

Знак зодіаку : Лев.

: Лев. Місто: Київ.

Київ. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

25-річна Оля займається журналістикою. У вільний час вона обожнює спостерігати за Формулою 1, а також є палкою прихильницею боксу. Дівчина мріє про сім'ю і домашній затишок. Крім того, Оля прагне досягнути успіху в спортивній журналістиці.

Яна, 22 роки

Яна

Знак зодіаку : Близнюки.

: Близнюки. Місто: Запорізька область.

Запорізька область. Освіта: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Яна ще студентка, але це не стоїть на заваді її мрії стати щасливою дружиною. Дівчина обожнює читати, переглядати фільми, а також кулінарити. Яна хоче закінчити університет з червоним дипломом, а також знайти коханого чоловіка, який зробить її найщасливішою жінкою на світі.

Юлія, 25 років

Юлія

Знак зодіаку : Рак.

: Рак. Місто: Кременчук, Полтавська область.

Кременчук, Полтавська область. Освіта: економічна.

Яна – власниця інтернет-магазину купальників. У вільний від роботи час вона займається спортом. Яна мріє стати успішною бізнес-вумен, а також стати хорошою мамою та ідеальною дружиною!

Юля, 24 роки

Юля

Знак зодіаку : Риби.

: Риби. Місто: Дніпро.

Дніпро. Освіта: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Юля малює картини на замовлення, а також працює адміністратором спа-комплексу. Свій вільний час вона заповнює заняттями спортом, а також співом. Дівчина зізнається, що ідеалів чоловіка у неї немає!

Лілія, 21 рік

Лілія

Знак зодіаку : Тілець.

: Тілець. Місто: Дніпро.

Дніпро. Освіта: Університет імені Альфреда Нобеля.

Лілія – помічник дизайнера. У вільний час вона обожнює читати книжки, слухати музику, а також вивчати іноземні мови. Ліля мріє зустріти "свою людину", з якою дівчина зустріне старість.

Діна, 22 роки

Діна

Знак зодіаку : Лев.

: Лев. Місто: Одеса.

Одеса. Освіта: Національний університет "Одеська юридична академія".

У свої 22 роки Діна – помічник депутата. Красуня займається саморозвитком: відвідує курси, тренінги, вивчає вірші та скоромовки. Усе це вона робить для того, щоб удосконалити свій голос. Ідеал Діни – Бред Пітт!

Ліля, 28 років

Ліля

Знак зодіаку : Водолій.

: Водолій. Місто: Харків.

Харків. Освіта: економічна.

Ліля – менеджер з продажів в інтернет-магазині. У вільний час вона обожнює переглядати серіали, а також збирати пазли. Дівчина мріє про дім на березі моря, а також щасливу сім'ю.

Катя, 26 років

Катя

Місто: Абу-Дабі, ОАЕ.

Абу-Дабі, ОАЕ. Освіта: Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Катя – викладач танців живота. У вільний час вона обожнює мандрувати. Вона мріє про доброго та впевненого у собі чоловіка.

Єлизавета, 23 роки

Єлизавета

Знак зодіаку : Діва.

: Діва. Місто: Одеса.

Одеса. Освіта: Одеський національний медичний університет.

Єлизавета – лікар-стоматолог. У вільний від роботи час вона займається кінним спортом, косметологією, а також малюванням. Дівчина шукає розумного, веселого, доброго та турботливого чоловіка.

Настя, 18 років

Настя

Знак зодіаку : Терези.

: Терези. Місто: Київ.

Київ. Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Настя – студентка, котра обожнює читати і танцювати. Дівчина мріє зустріти розумного, мужньо чоловіка з почуттям гумору.

Ліза, 20 років

Ліза

Знак зодіаку : Риби.

: Риби. Місто: Харків.

Харків. Освіта: Харківський політехнічний інститут.

Ліза – блогер. Дівчина брала участь у проекті Топ-модель по-українськи, але перемогти їй так і не вдалося. На попередньому проекті вона зустрічалася з учасником – Мішою Сосновським, але їхні стосунки завершилися. На проект Ліза прийшла, би знайти уважного та веселого парубка, який розтопить її серце.

Наталія, 23 роки

Наталія

Знак зодіаку : Козеріг.

: Козеріг. Місто: Харків.

Харків. Освіта: Національний фармацевтичний університет.

Наталія – провізор в аптеці. Також вона – бізнес-консультант. У вільний час вона навідується на мотиваційні тренінги, читає книжки з психології, а також займається екстремальними видами спорту.

Анна, 28 років

Анна

Знак зодіаку : Стрілець.

: Стрілець. Місто: Миколаїв.

Миколаїв. Освіта: Чорноморський національний університет імені Петра Могили.

28-річна Анна – економіст. У вільний час вона займається фітнесом, кулінарією, а також подорожує. Дівчина мріє про сім'ю, а також успішну кар'єру.

Валерія, 29 років

Валерія

Знак зодіаку : Лев.

: Лев. Місто: Київська область.

Київська область. Освіта: вища, правознавство.

Валерія – менеджер з продажів. Дівчина обожнює читати, кататися на велосипеді, а також готувати. Валерія мріє про мандри на автомобілі, а також кохану людину, яка буде підтримувати всі її починання.

Марго, 21 рік

Марго

Знак зодіаку : Риби.

: Риби. Місто: Кіровоградська область.

Кіровоградська область. Освіта: Міжнародний гуманітарний університет, Одеса.

Марго – тамада-ведуча. Дівчина захоплюється журналістикою, а також рибалкою. Крім того, вона займається організацією цікавих свят. Дівчина мріє досягнути успіху у справі, якою вона займається.

Вікторія, 25 років

Вікторія

Знак зодіаку : Стрілець.

: Стрілець. Місто: Луганськ.

Луганськ. Освіта: АК МАУ.

Вікторія обожює мандрувати, а також мріє, щоби її обранець був таким же, як її батько.

Елізабет, 24 роки

Елізабет

Знак зодіаку : Риби.

: Риби. Місто: Флоренція, Італія.

Флоренція, Італія. Освіта: Università degli studi di Napoli Orientale.

Дівчина мріє відкрити свій шоурум або магазин. Також Елізабет хоче стати мамою двох дітей.

Аліна, 28 років

Аліна

Знак зодіаку : Рак.

: Рак. Місто: Полтавська область.

Полтавська область. Освіта: Українська медична стоматологічна академія.

Дівчина – пластичний хірург. У вільний час вона займається танцями, англійською мовою, читає книжки та обожнює прогулянки. Аліна мріє знайти чоловіка, а також відкрити власну клініку пластичної хірургії.

Марина, 21 рік

Марина

Знак зодіаку : Телець.

: Телець. Місто: Сумська область.

Сумська область. Освіта: Київський національний університет культури і мистецтв.

21-річна Марина обожнює мандрувати. Яким є її ідеальний чоловік – дівчина ще не визначилась.

Ніна, 27 років

Ніна

Місто: Запоріжжя.

Запоріжжя. Освіта: Запорізький національний університет.

Ніна обожнює літературу й вивчення іноземних мов. Дівчина мріє створити міцну сім'ю, а також шукає упевненого в собі чоловіка, який допоможе їй зробити це.

Анастасія, 23 роки

Анастасія

Знак зодіаку : Близнюки.

: Близнюки. Місто: Львів.

Львів. Освіта: Національний університет "Львівська політехніка".

Дівчина працює продавцем-консультантом. У вільний від роботи час вона бігає, а також їздить у гастрономічні тури.

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