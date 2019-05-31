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Холостяк 9: пост-шоу розкрило, чи разом Нікіта Добринін і переможниця Дарія Квіткова

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Чи залишилися разом Добринін і Дарина - фото 1
Чи залишилися разом Добринін і Дарина

У фінальному випуску ток-шоу Як вийти заміж у студії з'явилися екс-холостяки і учасниці минулих сезонів, які розповіли, як склалося їх життя після найромантичнішого шоу країни! Дізнайтеся, чи залишився Нікіта Добринін із переможницею проекту Дарією Квітковою.

Фанати шоу Холостяк 9 вже знайшли підтвердження, що переможниця Даша Квіткова після проекту досі зустрічається з Нікітою Добриніним.

І ще: Дарія Квіткова – переможниця Холостяк 9: біографія і найкращі фото

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram в сторіс вона показала фотографію, на якій позує в картатій сорочці на голе тіло, яка зовні нагадує одяг головного героя дев'ятого сезону.

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Дарія Квіткова

Традиційно про те, як склалося життя після проекту, розказали численні гості студії. Серед них Іраклі Макацарія і Олена Лесик, Дмитро Черкасов і Галина Присташ. А також подробицями життя після реаліті поділилася Анна Михненко, Марина Кіщук, Наталія Мазур і Ліза Кузьмінська. Хто будує успішну кар'єру, хто знайшов свою любов, а хто насолоджується щастям від народження дитини?

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Учасниці шоу Холостяк

У студії шоу Рози Аль-Намрі Як вийти заміж з'явився і сам Нікіта Добринін, а також його обраниця Дарина Квіткова, якій він зізнався в фіналі шоу, що закоханий.

Холостяк 9: дивіться пост-шоу від 31-05-2019

Дізнайтеся, чи тривають стосунки Нікіти Добриніна та Дарії Квіткової поза проектом!

Нікіта і Даша - фото 331143
Нікіта і Даша

Читайте також: Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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