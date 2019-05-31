Холостяк 9: пост-шоу розкрило, чи разом Нікіта Добринін і переможниця Дарія Квіткова

У фінальному випуску ток-шоу Як вийти заміж у студії з'явилися екс-холостяки і учасниці минулих сезонів, які розповіли, як склалося їх життя після найромантичнішого шоу країни! Дізнайтеся, чи залишився Нікіта Добринін із переможницею проекту Дарією Квітковою.

Фанати шоу Холостяк 9 вже знайшли підтвердження, що переможниця Даша Квіткова після проекту досі зустрічається з Нікітою Добриніним.

І ще: Дарія Квіткова – переможниця Холостяк 9: біографія і найкращі фото

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram в сторіс вона показала фотографію, на якій позує в картатій сорочці на голе тіло, яка зовні нагадує одяг головного героя дев'ятого сезону.

Дарія Квіткова

Традиційно про те, як склалося життя після проекту, розказали численні гості студії. Серед них Іраклі Макацарія і Олена Лесик, Дмитро Черкасов і Галина Присташ. А також подробицями життя після реаліті поділилася Анна Михненко, Марина Кіщук, Наталія Мазур і Ліза Кузьмінська. Хто будує успішну кар'єру, хто знайшов свою любов, а хто насолоджується щастям від народження дитини?

Учасниці шоу Холостяк

У студії шоу Рози Аль-Намрі Як вийти заміж з'явився і сам Нікіта Добринін, а також його обраниця Дарина Квіткова, якій він зізнався в фіналі шоу, що закоханий.

Холостяк 9: дивіться пост-шоу від 31-05-2019

Дізнайтеся, чи тривають стосунки Нікіти Добриніна та Дарії Квіткової поза проектом!

Нікіта і Даша

Читайте також: Зірковий Happy End: Весілля Насті Каменських і Потапа, а також фінал Холостяка