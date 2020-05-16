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Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць

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Даша і Данаа – фіналістки шоу "Холостяк" 10 - фото 1
Даша і Данаа – фіналістки шоу "Холостяк" 10

В 11 випуску шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк обрав тих дівчат, які поборюються за його серце у фіналі проєкту. Кого ж обере холостяк у фіналі – ми дізнаємося вже у п'ятницю, 22 травня, а тим часом знайомтеся ближче із двома красунями!

Шоу "Холостяк 10" підходить до завершення! Останнім випробуванням для учасниць перед фіналом Макс Михайлюк обрав знайомство зі своєю сім'єю та накращим другом. В 11 випуску хлопець влаштував знайомство сім'ї із трьома дівчатами.

І ще: Холостяк 10 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Дана, Даша та Віка познайомилися із рідними Макса, але для Віки це стало останнім кроком на проєкті. Так, на церемонії троянд холостяк вручив омріяні квіти Дані та Даші, і саме вони стали фіналістками проєкту. Кому саме Макс подарує заповітну каблучку – стане відомо вже в 12 випуску 10 сезону шоу Холостяк, який ми побачимо 22.05.2020 о 19:00!

Отож, фіналістками реаліті стали Даша та Дана!

Холостяк 10 – хто пройшов у фінал

Нумо знайомитися із фіналістками проєкту ближче.

ДАША, 23 РОКИ

Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць - фото 404431
  • Знак зодіаку: Близнюки
  • Місто: Кривий Ріг
  • Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно
  • Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.

ДАНА, 25 РОКІВ

Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць - фото 404432
  • Знак зодіаку: Козеріг
  • Місто: Київ
  • Освіта: журналістика
  • Вона власниця модельного агентства, пише вірші, трохи співає. Мріє про створення гармонійних стосунків, подальший розвиток свого агентства, запуск нового проєкту, пов'язаного з поезією і створення авторської програми про секс і стосунки.

До теми: Макс Михайлюк – Холостяк 10 сезону: біографія і факти про особисте життя

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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