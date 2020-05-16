Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць

В 11 випуску шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк обрав тих дівчат, які поборюються за його серце у фіналі проєкту. Кого ж обере холостяк у фіналі – ми дізнаємося вже у п'ятницю, 22 травня, а тим часом знайомтеся ближче із двома красунями!

Шоу "Холостяк 10" підходить до завершення! Останнім випробуванням для учасниць перед фіналом Макс Михайлюк обрав знайомство зі своєю сім'єю та накращим другом. В 11 випуску хлопець влаштував знайомство сім'ї із трьома дівчатами.

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Дана, Даша та Віка познайомилися із рідними Макса, але для Віки це стало останнім кроком на проєкті. Так, на церемонії троянд холостяк вручив омріяні квіти Дані та Даші, і саме вони стали фіналістками проєкту. Кому саме Макс подарує заповітну каблучку – стане відомо вже в 12 випуску 10 сезону шоу Холостяк, який ми побачимо 22.05.2020 о 19:00!

Отож, фіналістками реаліті стали Даша та Дана!

Холостяк 10 – хто пройшов у фінал

Нумо знайомитися із фіналістками проєкту ближче.

ДАША, 23 РОКИ

Знак зодіаку : Близнюки

: Близнюки Місто: Кривий Ріг

Кривий Ріг Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно

акторська майстерність драматичного театру і кіно Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.

Знак зодіаку : Козеріг

: Козеріг Місто: Київ

Київ Освіта: журналістика

журналістика Вона власниця модельного агентства, пише вірші, трохи співає. Мріє про створення гармонійних стосунків, подальший розвиток свого агентства, запуск нового проєкту, пов'язаного з поезією і створення авторської програми про секс і стосунки. До теми: Макс Михайлюк – Холостяк 10 сезону: біографія і факти про особисте життя