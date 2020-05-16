На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць
-
- 18
В 11 випуску шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк обрав тих дівчат, які поборюються за його серце у фіналі проєкту. Кого ж обере холостяк у фіналі – ми дізнаємося вже у п'ятницю, 22 травня, а тим часом знайомтеся ближче із двома красунями!
Шоу "Холостяк 10" підходить до завершення! Останнім випробуванням для учасниць перед фіналом Макс Михайлюк обрав знайомство зі своєю сім'єю та накращим другом. В 11 випуску хлопець влаштував знайомство сім'ї із трьома дівчатами.
І ще: Холостяк 10 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
Дана, Даша та Віка познайомилися із рідними Макса, але для Віки це стало останнім кроком на проєкті. Так, на церемонії троянд холостяк вручив омріяні квіти Дані та Даші, і саме вони стали фіналістками проєкту. Кому саме Макс подарує заповітну каблучку – стане відомо вже в 12 випуску 10 сезону шоу Холостяк, який ми побачимо 22.05.2020 о 19:00!
Отож, фіналістками реаліті стали Даша та Дана!
Холостяк 10 – хто пройшов у фінал
Нумо знайомитися із фіналістками проєкту ближче.
ДАША, 23 РОКИ
- Знак зодіаку: Близнюки
- Місто: Кривий Ріг
- Освіта: акторська майстерність драматичного театру і кіно
- Вона гімнастка, працює в студії елегантного спорту тренером по стретчингу. Мріє відкрити свою студію.
ДАНА, 25 РОКІВ
- Знак зодіаку: Козеріг
- Місто: Київ
- Освіта: журналістика
- Вона власниця модельного агентства, пише вірші, трохи співає. Мріє про створення гармонійних стосунків, подальший розвиток свого агентства, запуск нового проєкту, пов'язаного з поезією і створення авторської програми про секс і стосунки.
До теми: Макс Михайлюк – Холостяк 10 сезону: біографія і факти про особисте життя
-
18:42Потужність Hummer H1 і Mercedes-AMG G 63 протестували перетягуванням канату
-
18:18Професійний фотограф протестував Sony Xperia 1 II, і він у захваті
-
18:00Гороскоп на 17 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Учені виявили, чому чоловіки рідше носять захисні маски
-
17:30Холостяк 2020: хто пройшов у фінал 10 сезону – біографія і фото учасниць
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:26Не таке вже й корисне: учені виявили мікропластик у морському повітрі
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
16:46Секс по дружбі: у Нідерландах дали несподівану пораду самотнім людям на карантині
-
16:19Надя Дорофєєва розповіла про можливий дует з Дантесом
-
15:44У Volvo розповіли, як коронавірус вплине на вибір автомобілів у майбутньому
-
15:15Sony підтвердила дату виходу PlayStation 5: яка ціна
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
14:46Дві вагомі причини оновити свій OnePlus 7T
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:17Цей напій з імбиру допоможе при мігрені
-
13:46Японець перетворює повітряні кульки на витвори мистецтва
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
12:43МакГрегор зробив зухвалу заяву про реванш з Мейвезером
-
12:17Італія визначилася із датою відкриття кордонів
-
11:42Зірка Жіночого Кварталу вперше вийшла на боксерський ринг
-
11:21Немає сенсу смажити картоплю інакше: універсальний метод
-
10:45Вчені знайшли ідеальне місце для життя на Марсі
-
10:18Грета Тунберг з'явилася у кліпі в образі ворожки
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
-
17:14Китайці геть подуріли: чому я більше не куплю собі смартфон Xiaomi
-
15:00Тест до Дня Європи: Перевір свої знання про країни ЄС
-
13:13Як змінилася найкрасивіша голландська модель Даутцен Крус: фото 18+
-
09:44Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 16 травня
-
08:13Дієтолог назвала поширену помилку при схудненні, яку допускають майже усі
- 15 травня
-
21:54Спекотний кіноперегляд: найкращі секс-сцени з популярних фільмів
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня
-
09:32Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
-
07:14Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
- 13 травня
-
21:26Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс
-
18:34Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки
-
15:41Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини
-
14:17Грицай прокоментував відповідь Усика: Вирішуй – Олександр ти чи Алєксандр
-
12:15Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху