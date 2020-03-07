Макс Михайлюк – Холостяк 10 сезону: біографія і факти про особисте життя

У новому 10 сезоні реаліті-шоу Холостяк шукає своє кохання та другу половинку. Макс Михайлюк – пілот з Маямі. Читайте далі та дізнайтеся все про головного холостяка України.

34-річний українець Макс Михайлюк з Маямі прийшов на проєкт Холостяк 10, аби знайти своє кохання, другу половинку, жінку своєї мрії. Через завантажений графік та напружену роботу хлопцю складно було знайти відповідну людину для стосунків, тому на реаліті-шоу він шукатиме дівчину, яка припаде йому до душі.

Я вважаю, що любов до нас приходить несподівано, коли її не чекаєш. І якщо їй судилося з'явитися саме на проєкті, то чому б і ні. Раніше у мене були інші пріоритети, я шукав можливості для саморозвитку, йшов до своєї мрії, а про одруження навіть не думав. А зараз я розумію, що хочу створити сім'ю, — каже Макс.

Шоу Холостяк 10, головним героєм якого є Макс Михайлюк, виходить щоп'ятниці з 6 березня. У першому ж випуску дівчата боролися за увагу парубка, намагалися справити гарне враження, щоб отримати особисте побачення.

Макс Михайлюк шукає кохання

Мені неприємно, коли дівчина курить. А ще, чесно кажучи, не дуже люблю, коли дівчина п’є пиво. Мені здається, це не жіночий напій, – зізнається Макс Михайлюк.

Що ж відомо про головного героя реаліті-шоу? Читайте далі!

Хто такий Макс Михайлюк: біографія

Макс Михайлюк народився 24 жовтня 1985 року.

Батько – автодиспетчер, мати – водій шкільного автобуса. Також у Макса є 26-річна сестра.

Хлопець навчався у найкращій авіаційній школі Америки.

У 26 років відкрив свою льотну школу "Flymax" в Маямі.

Він завжди мріяв присвятите своє життя авіації, тож здобув чимало найвищих сертифікатів та ліцензій пілота.

Зараз хлопець живе на дві країни – Америку та Україну.

Холостяк працює пілотом

Цікаві факти про Холостяка 20120

Зріст – 183 см. Вага – 78 кг.

Улюблений серіал холостяка – "Гострі картузи", а серед улюблених виконавців Future, The Weeknd, Migos, Drake, Rick Ross, 2Pac, Jah Khalib, Travis Scott.

Хлопець займається тайським боксом та футболом, регулярно відвідує тренажерний зал. Інше захоплення Макса – автомобілі.

На час зйомок Максу довелося відмовитися практично від усього. Через щільний графік та особливості професії, йому довелося увесь час присвятити проєкту "Холостяк".

У Макса досить теплі та щирі стосунки з батьками, тож він подекуди ділиться з найріднішими про своє особисте. А вони своєю чергою вже мріють про онуків.

Макс Михайлюк з мамою

Макс Михайлюк про участь в шоу Холостяк 10

Головний герой впевнений, що шоу допоможе йому збудувати міцні стосунки й він знайде свою половинку, адже він покладає великі надії на учасниць. Парубок тривалий час жив закордоном, тому мав можливість спілкуватися з американками та канадками, і хлопець зробив висновок, що їхній менталітет дуже відрізняється від менталітету слов'янок. Максу здається, що у спілкуванні з українськими жінками у нього більше взаєморозуміння.

Мені б хотілося, щоб поруч була кохана дівчина. А буде їй до душі оберігати сімейне вогнище або досягати професійних цілей – я допоможу і підтримаю її у будь-якому прагненні. Кожна людина повинна займатися тим, що їй подобається. Тоді вона буде щасливою сама і зможе зробити щасливою свою половинку, – каже хлопець.

Перше за все Макс звертає увагу в дівчатах НЕ на зовнішність. Він бачить поряд з собою порядну, чесну, добру, щиру дівчину. Бажано вродливу. Але це вже буде для холостяка приємним бонусом. Для нього не дуже важливе те, що ззовні, в людині для Макса важливіше внутрішнє наповнення.

Макс не любить у людях брехні, лицемірства, меркантильності та надмірної дурості. Також парубок вважає, що його майбутня жінка обов'язково повинна вміти готувати!

Холостяк займається спортом

Чи знайде хлопець свою другу половинку в шоу Холостяк 10 – дізнаємося зовсім скоро! Слідкуйте за новими випусками шоу!

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