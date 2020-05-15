Холостяк 10 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Реаліті-шоу Холостяк 2020 за крок до фінішу. В 11 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк познайомить учасниць зі своїми батьками. Дивіться онлайн, хто ж пройшов у фінал, а хто покинув проєкт.

10 сезон романтичного шоу Холостяк на фінішній прямій. Три учасниці борються за серце 34-річного героя, але у фінал пройдуть лише двоє з них.

Холостяк 10 випуск 11 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 15.05.2020

У новому випуску Макс Михайлюк вирішив познайомити всіх дівчат зі своєю сім'єю.

Що не сподобається батькам Макса в Дані?

Першою до рідного міста Холостяка – Одеси – вирушить Дана. Макс влаштує дівчині побачення на березі моря, де вони згадають своє дитинство. Дана розповість про те, як з юних років будувала бізнес, а Макс – про першу роботу в рідному місті. Після романтичного побачення пара вирушить на зустріч з батьками Максима – Ларисою та Андрієм.

Макс і Дана

Тато холостяка не буде зволікати та відразу запросить Дану на розмову тет-а-тет. Андрій помітив, що в учасниці такий самий сильний характер як і в його сина, тож чоловікові цікаво чи зможуть два лідери ужитися під одним дахом.

Дана з татом Макса / stb

Найкращий друг Макса влаштує допит для Віки

Наступною дівчиною, яка вирушить на зустріч з батьками холостяка, стане Віка. Минулої церемонії троянд дівчина ледь не залишила проєкт, і тепер їй доведеться реабілітуватися в очах Макса, щоб потрапити до фінальної двійки. Перед зустріччю вони навідаються до аеропорту, де відбудеться їхнє побачення.

Макс навіть піднесе невеликий подарунок дівчині, щоб зробити їй приємне! Але це не єдиний сюрприз, який чекає на дівчину в Одесі. На зустрічі з батьками також буде присутній найкращий друг Макса, який влаштує для Віки справжній допит.

На Дашу чекає неймовірний сюрприз

А ось на побачення з Дашею холостяк вирішить й зовсім не приходити. Замість нього на місці зустрічі з дівчиною з'явиться його друг, який зав'яже Даші очі. Учасниці нічого не залишиться, як довіритися чоловікову та виконувати його вказівки.

Друг Максима приведе Дашу на стадіон Чорноморець, де на неї буде чекати неймовірний сюрприз! Більш того, це місце дуже символічне для Дашиної родини – саме тут відбулося перше побачення її батьків. Можливо, воно стане таким же знаковим і для Макса з Дашею...

Хто покинув шоу за крок до фіналу – стане відомо о 22:00, ми одразу оновимо цю інформацію!

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