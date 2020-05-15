На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Холостяк 10 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
- 285
Реаліті-шоу Холостяк 2020 за крок до фінішу. В 11 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк познайомить учасниць зі своїми батьками. Дивіться онлайн, хто ж пройшов у фінал, а хто покинув проєкт.
10 сезон романтичного шоу Холостяк на фінішній прямій. Три учасниці борються за серце 34-річного героя, але у фінал пройдуть лише двоє з них.
Холостяк 10 випуск 11 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 15.05.2020
У новому випуску Макс Михайлюк вирішив познайомити всіх дівчат зі своєю сім'єю.
Що не сподобається батькам Макса в Дані?
Першою до рідного міста Холостяка – Одеси – вирушить Дана. Макс влаштує дівчині побачення на березі моря, де вони згадають своє дитинство. Дана розповість про те, як з юних років будувала бізнес, а Макс – про першу роботу в рідному місті. Після романтичного побачення пара вирушить на зустріч з батьками Максима – Ларисою та Андрієм.
Тато холостяка не буде зволікати та відразу запросить Дану на розмову тет-а-тет. Андрій помітив, що в учасниці такий самий сильний характер як і в його сина, тож чоловікові цікаво чи зможуть два лідери ужитися під одним дахом.
Найкращий друг Макса влаштує допит для Віки
Наступною дівчиною, яка вирушить на зустріч з батьками холостяка, стане Віка. Минулої церемонії троянд дівчина ледь не залишила проєкт, і тепер їй доведеться реабілітуватися в очах Макса, щоб потрапити до фінальної двійки. Перед зустріччю вони навідаються до аеропорту, де відбудеться їхнє побачення.
Макс навіть піднесе невеликий подарунок дівчині, щоб зробити їй приємне! Але це не єдиний сюрприз, який чекає на дівчину в Одесі. На зустрічі з батьками також буде присутній найкращий друг Макса, який влаштує для Віки справжній допит.
На Дашу чекає неймовірний сюрприз
А ось на побачення з Дашею холостяк вирішить й зовсім не приходити. Замість нього на місці зустрічі з дівчиною з'явиться його друг, який зав'яже Даші очі. Учасниці нічого не залишиться, як довіритися чоловікову та виконувати його вказівки.
Друг Максима приведе Дашу на стадіон Чорноморець, де на неї буде чекати неймовірний сюрприз! Більш того, це місце дуже символічне для Дашиної родини – саме тут відбулося перше побачення її батьків. Можливо, воно стане таким же знаковим і для Макса з Дашею...
Хто покинув шоу за крок до фіналу – стане відомо о 22:00, ми одразу оновимо цю інформацію!
Дивіться також: Хто покинув шоу Від пацанки до панянки у 13 випуску
-
21:1116 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Мені сказали, що вода рятує від коронавірусу: Білл Мюррей дав кумедне інтерв'ю у ванній
-
20:24Xiaomi представила бюджетних "убивць" AirPods: їхня ціна смішна
-
19:51Супутникам NASA вдалося зафіксувати філіппінський тайфун
-
19:42BMW показала раритетне авто з мільйоном кілометрів пробігу
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:20Названий найкращий час для вечері
-
19:13Карантинні будні: Rihanna показала, як готує пасту під час самоізоляції
-
19:00Холостяк 10 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020
-
18:50Тіна Кароль захопила знімком без фільтрів і макіяжу
-
18:43Наскільки HUAWEI залежить від США: оцінка експертів
-
18:31Учені розповіли, чому жінкам особливо корисно пити каву
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
18:10Гороскоп на 16 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:55Скільки коштує болід Формули 1: думка експертів
-
17:41Компактний Suzuki Jimny перетворили на автомобіль-амфібію
-
17:25Медики розповіли про користь арахісового масла
-
17:12Щодня так роблять: мексиканці спіймали тигра, який спокійно розгулював вулицями міста
-
16:54Вагітна Кеті Перрі роздяглася у новому кліпі
-
16:42Xiaomi випустила розумний очищувач повітря з функцією обігрівача
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
16:24Світоліна потрапила до Зали слави тенісу
-
16:13Дизайнери створили одяг для безхатченків: його захочете й ви
-
15:54Все пробачати: Dan Balan та Оксана Муха випустили кліп, який розчулює до сліз
-
18:22Як метро Києва готують до відкриття: відео
-
16:39Користувачі мережі вибрали найпотворніші речі, які є вдома: добірка смішних фото
-
14:00Відео дня: як Руслана 16 років тому виграла Євробачення із Дикими танцями
-
12:375 книжок про незвичайні пригоди, сюжет яких не відпустить до останньої сторінки
-
11:15Привітання з Днем сім'ї 2020: найкращі вірші, смс і проза для рідних
-
09:21Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 15 травня
-
07:16Погода в Україні 15 травня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 травня
-
21:2410 вагомих причин займатися сексом щодня
-
18:10Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
-
15:00Святослав Вакарчук святкує 45! Отримай пораду з пісні ювіляра
-
12:32Як Джамала 4 роки тому виграла Євробачення: відео дня, що вражає до мурах
-
10:53Другий етап послаблення карантину: що відкриють в Україні з 22 травня
-
09:32Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 14 травня
-
07:14Погода в Україні 14 травня: від холоду і дощів до спеки
- 13 травня
-
21:26Справжні секс-бомби: жінки цих трьох знаків Зодіаку обожнюють секс
-
18:34Критики проти глядачів: ТОП 5 фільмів, які отримали найбільш суперечливі оцінки
-
15:41Прогулянки вулицями та посиденьки на терасах: уряд зняв обмеження у 2 людини
-
14:17Грицай прокоментував відповідь Усика: Вирішуй – Олександр ти чи Алєксандр
-
12:15Молодіжний сленг українською: 10 синонімів до популярних слів, які у всіх на слуху
-
10:35Киця: DZIDZIO та Оля Цибульська випустили новий спільний кліп
-
09:17Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 13 травня
-
07:0060 пісень, які врятували мені життя: плейлист музики від Боно з U2
- 12 травня
-
21:32Коли є лише 5 хвилин: 7 порад, які зроблять швидкий секс крутішим
-
18:34Не лише Шерлок: 15 найкращих британських серіалів за версією Esquire
-
15:11Стоп культурний карантин: 12 травня в Україні відбудеться масштабна акція