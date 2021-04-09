На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Холостяк 11 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
- 276
На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукатиме Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 6 випуск романтичного проєкту!
У 6 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.
Це цікаво: Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
Михайло Заливако вже відсіяв дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?
Холостяк 6 випуск 11 сезон: Холостяк закохався?
Побачення, присвячені соціальним проблемам
У новому епізоді реаліті-шоу Михайло Заливако, Григорій Решетник та всі учасниці вирушили до притулку для диких тварин. Там вони почули моторошні історії того, як люди часом жорстоко поводяться з братами нашими меншими. Та й саме групове побачення перетворилося на соціальну акцію.
Холостяк 6 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 09.04.2021
Усі учасниці зробили публікації у соціальних мережах, які закликали людей бути добрішими до тварин. Не дарма ж заговорили про соцмережі. Михайло Заливако ознайомився з акаунтами дівчат, котрі борються за його серце, в інстаграмі. Деякі з них здивували холостяка, бо прагнули бути у мережі тими, ким вони не є в реальному житті. Натомість четверо дівчат виставляли надто відверті світлини. Саме їх Михайло запросив на побачення, під час якого кожна взяла участь у ще одній важливій соціальній фотосесії. Підозрюєте, чому вона могла бути присвячена?
Довгоочікуване побачення з Анею
Аня – єдина учасниця, котра ще не мала жодного повноцінного побачення з Михайлом. Вона захворіла в одних з перших випусків, що завадило їй спілкуватися з холостяком наживо. Щойно красуня одужала, Заливако покликав її на індивідуальне побачення. Пара вирішила провести час екстремально та поїхати на роуп-джампінг. Після насиченого емоціями та драйвом дня, Михайло й Аня вирушили на романтичну вечерю, на якій дівчина поділилася деталями свого непростого дитинства.
У шостому випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинула... Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті:
*інформація додається*
Читайте також: Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя
-
21:53Погані хлопці проти хороших: хто займається сексом частіше
-
21:2310 квітня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Науковці виявили, що собаки – надзвичайно ревниві тварини
-
20:22Експерти розповіли, у скільки обійдеться ремонт складного Xiaomi Mi Mix Fold
-
19:54Кетрін Зета-Джонс розкрила секрет щасливого шлюбу
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:42Rihanna влаштувала сюрприз своїй фанатці: вона привітала її з днем народження
-
19:25Речі, які остаточно і безповоротно вийшли з моди
-
19:11Через засуху в Тайвані чоловік повернув свій iPhone: він пролежав на дні озера рік
-
18:45Холостяк 11 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021
-
18:31Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення
-
18:12Гороскоп на 10 квітня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Три найбільш довірливих знаки Зодіаку серед жінок
-
17:42На Kickstarter з'явилася пральна машина для навушників: як вона працює
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Ці продукти варто їсти лише раз на тиждень
-
17:11Скандальний блогер перестрибнув через Lamborghini Aventador на Urus: шокуюче відео
-
16:52Під час матчу на Лізі Європи на поле вибіг голий чоловік: епічне відео (18+)
-
16:42Актор, котрий зіграв Люциуса Малфоя, розповів, чому його діти не дивилися Гаррі Поттера
-
16:21Як змінювалася красуня з українським корінням Ніколь Шерзінгер: фото 18+
-
16:11У США чоловіків зобов'язали оплачувати половину витрат під час вагітності та пологів
-
15:49Тіна Кароль поцілувалася з собою у брутальному кліпі Хороший парень: дивіться онлайн
-
15:1910-річчя Гри престолів: HBO випустив новий трейлер фінального сезону
-
14:47Мавпа Ілона Маска за допомогою сили думки зіграла у Pong: відео
-
14:15Помер чоловік Єлизавети ІІ принц Філіп
-
21:53Погані хлопці проти хороших: хто займається сексом частіше
-
18:31Як зробити кабінет на балконі: 20 ідей для натхнення
-
16:21Як змінювалася красуня з українським корінням Ніколь Шерзінгер: фото 18+
-
12:18Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 квітня
-
07:31З чого має складатися ідеальний сніданок для чоловіка
- 08 квітня
-
21:53Жінки назвали головні мінуси найпопулярніших секс-поз: не роби так більше
-
18:30Що роблять мільярдери щодня: 6 корисних звичок, які варто перейняти
-
15:19Як отримати ідеальну фігуру за хвилину: тренерка розкриває таємниці
-
12:31alyona alyona випустила новий альбом Галас: слухайте всі пісні реперки
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 8 квітня
-
07:18Три міфи про каву, у які досі вірить більшість людей
- 07 квітня
-
20:17Звабливі красуні: найспекотніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
16:55Як уникнути похмілля: 4 прості поради, які не підведуть
-
12:29Тест на особистість у картинці: що для вас свобода
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 7 квітня
-
07:45Що з'їсти зранку, щоб розігнати метаболізм
- 06 квітня
-
21:21Названо місце, в якому жінки найбільше люблять займатися сексом
-
18:34Три прості та дієві способи виспатися: безпрограшні поради від лікаря
-
16:21Що бісить гінеколога – відверто і без жодних табу: 18+
-
11:55Якою буде погода на Благовіщення: прогноз на 7 квітня
-
09:32Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 квітня
-
07:19Цей рідкісний Ferrari пустять з молотка за шалені гроші: фото
- 05 квітня
-
21:20Модель Playboy стала звабливим великоднім кроликом (18+)
-
17:17Ефектні перевтілення людей, які позбулись зайвої ваги: фото до і після