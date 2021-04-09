Холостяк 11 сезон 6 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2021

На СТБ продовжується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукатиме Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 6 випуск романтичного проєкту!

У 6 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако продовжує пізнавати дівчат, які будуть боротись за його серце. 31-річний бізесмен шукає собі супутницю для життя.

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Михайло Заливако вже відсіяв дівчат у попередньому випуску і дав троянди тим, хто продовжить з ним спілкуватися. Хто ж справить найяскравіше враження на мужнього холостяка?

Холостяк 6 випуск 11 сезон: Холостяк закохався?

Побачення, присвячені соціальним проблемам

У новому епізоді реаліті-шоу Михайло Заливако, Григорій Решетник та всі учасниці вирушили до притулку для диких тварин. Там вони почули моторошні історії того, як люди часом жорстоко поводяться з братами нашими меншими. Та й саме групове побачення перетворилося на соціальну акцію.

Холостяк 6 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 09.04.2021

Усі учасниці зробили публікації у соціальних мережах, які закликали людей бути добрішими до тварин. Не дарма ж заговорили про соцмережі. Михайло Заливако ознайомився з акаунтами дівчат, котрі борються за його серце, в інстаграмі. Деякі з них здивували холостяка, бо прагнули бути у мережі тими, ким вони не є в реальному житті. Натомість четверо дівчат виставляли надто відверті світлини. Саме їх Михайло запросив на побачення, під час якого кожна взяла участь у ще одній важливій соціальній фотосесії. Підозрюєте, чому вона могла бути присвячена? Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Холстяк & Холостячка (@holostyakstb) Довгоочікуване побачення з Анею Аня – єдина учасниця, котра ще не мала жодного повноцінного побачення з Михайлом. Вона захворіла в одних з перших випусків, що завадило їй спілкуватися з холостяком наживо. Щойно красуня одужала, Заливако покликав її на індивідуальне побачення. Пара вирішила провести час екстремально та поїхати на роуп-джампінг. Після насиченого емоціями та драйвом дня, Михайло й Аня вирушили на романтичну вечерю, на якій дівчина поділилася деталями свого непростого дитинства. У шостому випуску шоу Холостяк 11 проєкт покинула... Дивіться, кому ж Михайло подарував заповітну троянду, хто з дівчат залишається у реаліті: *інформація додається*

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