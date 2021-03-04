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Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя
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У новому 11 сезоні реаліті-шоу Холостяк шукає своє кохання та другу половинку. Михайло Заливако – бізнесмен з Харкова. Читайте далі та дізнайтеся все про головного холостяка України 2021.
31-річний українець Михайло Заливако з Харкова прийшов на проєкт Холостяк 11, аби знайти своє кохання, другу половинку, жінку своєї мрії. Через завантажений графік та напружену роботу у логістичній компанії хлопцю складно було знайти відповідну людину для стосунків, тому на реаліті-шоу він шукатиме дівчину, яка припаде йому до душі.
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Шоу Холостяк 11, головним героєм якого є Михайло Заливако, виходить щоп'ятниці з 5 березня. У першому ж випуску дівчата боролися за увагу парубка, намагалися справити гарне враження, щоб отримати особисте побачення.
Чоловік досяг успіху в кар'єрі, яку успішно побудував сам, оскільки є засновником логістичної компанії. Свого життя без бізнесу не уявляє. Саме він дає Михайлові впевненість і загартовує характер.
Крім бізнесу важливе місце в житті Михайла займає спорт. Холостяк регулярно займається в залі, любить екстрим і гори. У 2019 здійснив сходження на Ельбрус по маршруту першопрохідців. Михайло звик йти тільки вперед і не опускати руки перед будь-якими труднощами. Але він зізнається, що, попри успішний бізнес, в його житті не вистачає найголовнішого – справжнього кохання.
Я готовий посперечатися з ким завгодно, що саме тут я зустріну ту дівчину, яка стане для мене рідною людиною і з якою я зможу пов'язати своє подальше життя, — каже Михайло.
Для Холостяка неприйнятно, коли дівчина нецензурно висловлюється. Ця якість його відразу відштовхує, хоч би якою привабливою була дівчина. Михайло не шукає собі домогосподарки. Для нього важливо, щоб його обраниця була зацікавлена в професійному розвитку.
Сильний чоловік – той, хто розуміє, приймає і віддає. І хоч чоловіки схильні більше аналізувати, а не проявляти почуття, мені хотілося б це змінити. Навіщо соромитися почуттів, якщо вони є? Людина не завжди відчуває щастя або радість. Є ще образа і розчарування. І все це теж потрібно проживати. Соромитися своїх почуттів нерозумно. Адже так ми встановлюємо в собі певні межі, і наше життя стає несмачним. А для того, щоб несмачно жити, у нас занадто мало часу, – зізнається Михайло Заливако.
Що ж відомо про головного героя реаліті-шоу? Читайте далі!
Хто такий Михайло Заливако: біографія
- Місто: Харків
- Вік: 31 рік
- Знак зодіаку: Терези
- Дата народження: 28 вересня 1989 року
- Зріст – 185 см
- Вага – 100 кг
- Хобі: спорт, подорожі, навчання
- Сім'я: Батько – за професією провізор. Мама – провізор, обіймала керівні посади, такі як начальник фармуправління, зараз пише ікони. Є сестра по батькові Ніка.
Батькам Михайло може розповісти все, у нього ніколи не було від них таємниць. Хіба що намагався не говорити, що знову впав і поранився. Просто він постійно десь падав, приходив додому в подряпинах, часто ламав руки, пальці, спину, і мама дуже хвилювалася за нього.
У Михайла чудові стосунки з батьками. Дві важливі якості, які вони в нього заклали, – це честь і гідність. Як і всі діти, Міша, звісно, робив шкоду. Але щоб зрадити когось, обдурити, елементарно не привітатися зі старшими – такого не було. З ним завжди спілкувалися, як із дорослим, і все пояснювали. Йому завжди давали можливість самому вирішити. А оскільки він з раннього віку займався спортом, у його вихованні була присутня ще й дисципліна.
Цікаві факти про Холостяка 2021
Важливий складник укладу життя Міші – спорт. Чоловік регулярно тренується і вдосконалює своє тіло. Вільний час Холостяк полюбляє проводити в умовах екстриму та активного відпочинку. У 2019 здійснив сходження на Ельбрус маршрутом першопрохідців.
Не можна не згадати про любов до тварин. Зараз у квартирі чоловіка живуть двоє котиків (Бублик – дівчинка і Бруно – хлопчик).
Головний герой переконаний, що одягатися стильно і яскраво можуть не тільки дівчата, а й чоловіки. Холостяк цікавиться модою, і в його гардеробі можна знайти багато неординарних і водночас лаконічних образів. Улюблений елемент — це взуття. Бренди-лідери: Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.
Чоловік часто стикався зі стереотипами на свою адресу, найчастіше вони стосувалися одягу. У Михайла рожевих футболок, напевно, штук 20 у гардеробі. Йому подобаються яскраві речі. І він не розуміє, у чому проблема під час вибору кольору? Стереотип про те, що чоловік не повинен носити рожеве, показує лише те, що дитині в дитинстві не пояснили, що колір одягу ніяк не пов'язаний із тим, яка ти людина.
У 6 класі в Михайла було мелірування. Мама підтримала його бажання і відвела до перукаря. Років у 18 був період, коли Міша жив в Америці та довго не стригся, у нього відросло волосся, і для зручності він користувався обручем.
Михайло відвідував психолога. Був момент, коли він намагався до останнього не казати близьким, що йому погано. Це він теж пропрацьовував із психологом.
Михайло Заливако про участь в шоу Холостяк 11
Новий Холостяк Михайло Заливако – один із тих, хто порушує правила проєкту і вносить у них свої корективи за покликом серця.
Інстаграм Михайла Заливако: https://www.instagram.com/kanyeeebear
На проєкт я спочатку прийшов з вірою в те, що справді можу зустріти тут свою другу половинку. У мене немає мети прикольно провести тут час або стати популярним. І я справді дуже задоволений тим, що відбувається в "Холостяку". Той результат, який я тут можу отримати, а саме стосунки після проєкту, набагато важливіший, – каже хлопець.
У мене немає конкретного поняття "критерії". Я якщо відчую людину, то її й виберу. Трафарету у мене немає, згідно з яким я буду вибирати собі жінку, – написав новий Холостяк.
Також Михайло розповів, що дівчина в першу чергу має бути цілісною особистістю, в чомусь унікальною, щоб на ній хотілося зупинити свій погляд.
Ми завжди реагуємо на щось незвичайне. Ідеш містом, проїхала жовта машина, і ти раз – звернув на неї увагу. Так само і тут. Це все емоції, – відповів бізнесмен.
Відомо, що новий герой Холостяка активно займається розвитком своєї логістичної компанії, він впевнений, відповідальний і успішно досягає всіх поставлених перед собою цілей.
Михайло Заливако: еротичні фото холостяка
Чи знайде хлопець свою другу половинку в шоу Холостяк 11 – дізнаємося зовсім скоро! Слідкуйте за новими випусками шоу!
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