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Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
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Перший випуск 11 сезону шоу Холостяк уже вийшов на телеекрани українців. У ньому головний герой реаліті-шоу Михайло Заливако познайомився з усіма учасницями шоу. Дізнайтеся, які ж дівчата боротимуться за серце холостяка!
У 1 випуску реаліті-шоу Холостяк 11 відбулася вечірка-знайомство головного героя Михайла Заливако з дівчатами-учасницями проєкту. Не обійшлося без сюрпризів – дівчата виявилися дуже креативними!
І ще: Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя
Жодна з дівчат не покинула проєкт після першого знайомства. Такого не було ще в жодному сезоні – Михайло не відпустив нікого, аби мати шанс зробити правильний вибір і не покладатися на оманливе перше враження.
Холостяк 11 – учасниці реаліті шоу
29 красунь намагатимуться зачарувати холостяка, але його обраницею стане тільки одна. Хто ж? Знайомтеся з претендентками!
Анна, 28 років
- Знак зодіаку: Стрілець
- Місто: Київ
- Освіта: Національний університет харчових технологій, маркетолог, магістр
- Інстаграм: https://www.instagram.com/hannastorozhuk/
Дівчина хоче вирушити до Мексики на археологічні розкопки, побувати на фестивалі Burning Man, побачити всі старовинні замки світу, побувати у Фінляндії, сходити в гості до Санта-Клауса, побачити північне сяйво. Її ідеал чоловіка: розумний, сміливий, активний, турботливий, порядний, з почуттям гумору. Анна хоче створити міцну сім'ю.
Анастасія, 24 роки
- Знак зодіаку: Рак
- Місто: Київ
- Освіта: середня
- Інстаграм: https://www.instagram.com/adelasantyxx/
Дівчина називає себе актрисою. Її хобі – це спорт та кулінарія. Зараз має мету придбати собі власну квартиру та машину. Шукає душевного чоловіка з хорошим почуттям гумору.
Ольга, 22 роки
- Знак зодіаку: Лев
- Місто: Буча
- Освіта: неповна вища освіта, КНУБА, архітектура
- Інстаграм: ?
Дівчина мріє написати дитячу книгу, яка стане бестселером і буде продаватися по всьому світу. Зараз Ольга студентка, а її захоплення – це книги, фільми, мистецтво, медитація, письменництво. Ідеальний чоловік для Ольги той, який розуміє, приймає і любить, з яким можна побудувати міцні стосунки.
Розалі, 23 роки
- Знак зодіаку: Козеріг
- Місто: Харків, народилася в Донецьку
- Освіта: ХНУ ім. В. Каразіна, магістр фінансів, банківської справи та страхування
- Інстаграм: https://www.instagram.com/rosali_kovbasa/
Дівчина співачка в шоу та модель. Захоплюється графічним дизайном та грою на фортепіано. Її мета досягти фінансової свободи, відкрити власну улюблену справу і побудувати сім’ю, у якій пануватиме гармонія і взаєморозуміння. Шукає чоловіка, який дає дівчині відчуття безпеки та стабільності.
Христина, 24 роки
- Знак зодіаку: Стрілець
- Місто: Київ
- Освіта: незакінчена вища
- Інстаграм: https://www.instagram.com/p.u.s.t.o.v.a.r/
Дівчина працює стилісткою та моделлю. Серед її основних хобі спорт і мистецтво. Шукає чоловіка, який не ставить зайвих запитань, а бере і робить, поважає особисті кордони, не виносить мозок, піклується, дає простір для зростання і водночас підтримує. Ідеальний чоловік досягає цілей, заробляє гроші. Він вихований, зовні добре складений, спортивний, з хорошою генетикою. Для дівчини вік не надто важливий. Головне, щоб був спокійним, але не нудним, не був вискочкою і не настирливим, умів зацікавити та порадувати.
Лола, 23 роки
- Знак зодіаку: Козеріг
- Місто: Рівне
- Освіта: РДБМК (медсестра), МЕГУ ім. ак. С. Дем'янчука (реабілітолог, учитель фізкультури та основ здоров'я)
- Інстаграм: ?
Зараз дівчина не працює. Серед її хобі танці, спів та шиття. Хоче бути по життю щасливою та реалізуватися в роботі й сім'ї. Ідеалу чоловіка не має.
Олександра, 22 роки
- Знак зодіаку: Телець
- Місто: Прага (Чехія), народилася в Донецьку
- Освіта: закінчує Metropolitni Univerzity v Praze (MUP), факультет IRES (International Relations and European Studies)
- Інстаграм: ?
Дівчина займається стилістикою, організовує фешн-зйомоки та працює моделлю. Захоплюється спортом, кулінарією, живописом, модою і всім, що з нею пов’язано. Любить читати та вивчати мови. Ідеал чоловіка для неї такий: добрий, відкритий, відданий, чуттєвий, мрійливий, цілеспрямований, часом зухвалий, але ввічливий, який поважає себе та інших людей, кмітливий, чесний, відповідальний, щедрий; інтелектуал, який має смак.
Уляна, 28 років
- Знак зодіаку: Терези
- Місто: Дніпро
- Освіта: Фінансова академія "Державні фінанси"
- Інстаграм: ?
Вона засновниця студії краси та майстриня татуажу. Її хобі: бокс, астрологія, подорожі, коучинг. Мріє розкрити та реалізувати свій потенціал, більше пробувати нового та отримувати задоволення від життя. Дівчина хоче створити міцну і щасливу сім'ю, а ідеального чоловіка уявляє так: з високим інтелектом і хорошим почуттям гумору, старший за віком, вихований, відповідальний, доглянутий, тримає слово, турботливий і вміє любити, мінімаліст.
Джессіка, 25 років
- Знак зодіаку: Близнюки
- Місто: Мукачево, Закарпатська область
- Освіта: фахова передвища освіта, Угорський Технікум Számalk, фізіореабілітація (масажист)
- Інстаграм: https://www.instagram.com/antoniajessica/
Вона власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу, катається на лижах, квадроциклах, захоплюється бальними танцями та плаванням, любить класичну музику. Мріє мати свою власну квартиру, стрибнути з парашутом у Дубаї, побувати в Австралії, знайти кохання. Ідеал чоловіка для Джессіки такий: розумний, надійний, мужній, з гарним почуттям гумору, високий 180+, русявий або темний, із синіми або зеленими очима.
Дарія, 23 роки
- Знак зодіаку: Лев
- Місто: Дніпро
- Освіта: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту
- Інстаграм: https://www.instagram.com/stavnicha_dasha/
Дівчина зараз працює фітнес-тренеркою, а ще захоплюється танцями. Хоче бути гарною дружиною і мамою, швидше відкрити свій клуб, стати тренеркою в різних напрямах. Ідеал чоловіка уявляє так: відповідальний, уважний, терплячий, з почуттям гумору, цілеспрямований.
Катерина, 29 років
- Знак зодіаку: Терези
- Місто: Вінниця
- Освіта: КНУКіМ, міжнародний туризм
- Інстаграм: ?
Катерина – власниця туристичної агенції, захоплюється подорожами та спортом. Мріє про сім'ю з двома дітьми. Ідеального чоловіка бачить так: добрий, турботливий, розумний, мужній, упевнений в собі, з добрим почуттям гумору.
Надін, 29 років
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Чернівці
- Освіта: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, економічний факультет, магістр економіки
- Інстаграм: https://www.instagram.com/nadin5_/
Надін – блогерка, власниця маркетингової компанії. Серед її хобі: кульова стрільба, стретчинг, йога, письменництво, проведення весільних церемоній, подорожі. Мріє про щасливу сім'ю з люблячим чоловіком і двома дітьми. Ідеал чоловіка для Надін такий: харизматичний, самодостатній, романтичний, активний інтелектуал з умінням щиро кохати, піклуватися, підтримувати та приємно дивувати. Він має любити активний відпочинок, усебічно розвиватися, не створювати конфліктів, а спокійно все обговорити. Чоловік повинен дуже любити дітей і мріяти про сина.
Алла, 36 років
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Одеса
- Освіта: незакінчена вища, КНУКіМ; курси: дизайн інтер'єру та ландшафту; майстер нарощування вій; майстер мехенді; менеджер ресторанного бізнесу
- Інстаграм: https://www.instagram.com/egiptyanochka/
Вона займається організацією заходів. Серед її хобі читання та танці. Має мету стати дипломованим фахівцем, приносити користь людям, а також створити щасливі стосунки й разом пізнавати цей світ. Ідеальний чоловік для Алли такий: з почуттям гумору, уважний, допитливий, який уміє проявляти емпатію, має внутрішню силу й бажання пізнавати цей світ і розвиватися.
Єлизавета, 24 роки
- Знак зодіаку: Водолій
- Місто: Дніпрорудне, Запорізька область
- Освіта: КМАЕЦМ ім. Л. Утьосова
- Інстаграм: https://www.instagram.com/elkrutikova/
Дівчина займається повітряною гімнастикою, а її хобі – це їзда на велосипеді, гра на клавішних, мотоцикл та вейкборд. Має мету в житті й вона полягає у тому, щоб подорожувати по всьому світу і взяти золото на цирковому фестивалі. Ідеалу чоловіка не має.
Юлія, 27 років
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Київ
- Освіта: бакалавр – КНУ ім. Тараса Шевченка (туризм), магістр — WSSP, Lublin (туризм)
- Інстаграм: https://www.instagram.com/julz_seven/
Юлія працює контент-менеджеркою, СММ-менеджеркою та графічною дизайнеркою. У якості хобі продає речі на маркетплейсах. Мріє відкрити свою рекламну агенцію. Ідеального чоловіка бачить таким: добрий, кмітливий, веселий, спортивної статури, амбітний, працьовитий, без шкідливих звичок.
Ксенія, 20 років
- Знак зодіаку: Стрілець
- Місто: Дніпро
- Освіта: Дніпропетровський спеціалізований коледж культури і мистецтв (хореограф-постановник сучасного танцювального напряму джаз-модерн), Бердянський державний педагогічний університет (фітнес-тренер, реабілітолог, хореограф)
- Інстаграм: https://www.instagram.com/kseniya.pavelko/
Ксенія персональна тренерка та тренерка таких групових напрямків, як зумба, пілатес та стретчинг. Серед її хобі подорожі, спорт, книги та психологія. Мріє знайти взаємне кохання з гідним чоловіком, відчувати задоволення від життя, поринати в пригоди. Ідеал чоловіка для Ксенії такий: високий, розумний, цілеспрямований, надійний, чесний, вірний, красивий, мужній, з почуттям гумору і внутрішнім стрижнем, відповідальний, людина, яка тримає своє слово.
Тетяна, 24 роки
- Знак зодіаку: Водолій
- Місто: Чернігів
- Освіта: КНУБА, урбаністика і просторове планування
- Інстаграм: ?
Тетяна дизайнерка інтер'єрів, любить малювати великоформатні картини олією. Мета – бути в топі дизайнерів України. Ідеальний чоловік для Тетяни такий: високий, спортивний, розумний, з почуттям гумору, впевнений у собі, харизматичний, цілеспрямований.
Ольга, 25 років
- Знак зодіаку: Лев
- Місто: Чугуїв, Харківська область
- Освіта: ХНУ ім. В. Каразіна, українська мова та література
- Інстаграм: ?
Ольга художниця і модель, пізнає цей світ та любить читати, гуляти, спілкуватися з людьми, подорожувати. Мета – бути щасливою, створити сім'ю, завести двох дітей і собак, стати значущою для сучасного світу мистецтва і моди. Поруч з собою бачить мужнього інтелектуала, з шалено манливими красивими руками та гострим поглядом, прекрасним почуттям гумору і відмінним смаком, дбайливого і милого, чуттєвого.
Олена, 26 років
- Знак зодіаку: Рак
- Місто: Київ
- Освіта: учитель молодших класів, НПУ ім. М. Драгоманова
- Інстаграм: https://www.instagram.com/_titova._/
Зараз Олена не працює, захоплюється співом та кулінарією. Мета в житті – побудувати міцну сім'ю з люблячим чоловіком, який буде підтримувати у будь-яких починаннях, довіряти та загалом любити такою, яка є. Ідеального партнера уявляє так: мужній, харизматичний, привабливий, перспективний, позитивний, добрий, вірний, турботливий.
Юля, 28 років
- Знак зодіаку: Рак
- Місто: Кам'янець-Подільський
- Освіта: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, туризм
- Інстаграм: ?
Юля керівниця відділу офіс-менеджменту в IT-компанії. Хобі: астрологія, читання вголос, поезія, фотографія, естетика їжі. Мета в житті: відкрити свій ресторан і побудувати міцну сім'ю з коханим чоловіком. Ідеал чоловіка уявляє так: він веде активний спосіб життя, любить подорожувати, добрий, цілеспрямований, турботливий, надійний, щедрий, з почуттям гумору, вірний, його пріоритет – міцна і забезпечена сім'я, де основною складовою є щаслива дружина.
Хана, 21 рік
- Знак зодіаку: Овен
- Місто: Харків, народилася в Ашгабаді (Туркменістан)
- Освіта: ХНЕУ (маркетолог)
- Інстаграм: ?
Зараз Хана безробітна, захоплюється співом, спортзалом, боксом. Її мета – мати можливість допомагати іншим людям, забезпечити старість батьків. Ідеал чоловіка для неї такий: високий, великий, мужній і розумний.
Аліса, 30 років
- Знак зодіаку: Лев
- Місто: Київ
- Освіта: КНЕУ, банківська справа
- Інстаграм: ?
Аліса справжня бізнес-леді, захоплюється кулінарією, фітнесом, сноубордингом, їздою за кермом. Мета дівчини – об'їздити весь світ з коханою людиною. Ідеальний партнер для неї такий: з почуттям гумору, турботливий, щедрий, розумний, миловидний, веселий, владний.
Валентина, 25 років
- Знак зодіаку: Близнюки
- Місто: родом із с. Пилиповичі, Київська обл.
- Освіта: НТУУ "КПІ"
- Інстаграм: ?
Валентина у минулому стюардеса, зараз тимчасово не працює. Серед її хобі спорт, йога та плавання. Мріє про сім'ю та дітей, а також, щоб Валерій Меладзе співав у неї на весіллі. Ідеал чоловіка дівчини – Хав’єр Бардем. Шукає мудрого, сильного, доброго супутника.
Юля, 32 роки
- Знак зодіаку: Скорпіон
- Місто: Херсон
- Освіта: КНУТД, менеджмент; магістр
- Інстаграм: ?
Юля помічник керівника виставкової компанії, вивчає англійську мову, танцює, займається спортом. Мета в житті – щаслива і міцна сім'я. Мріє стати мамою і щасливою коханою жінкою, подорожувати та придбати власне житло. Ідеальний чоловік для Юлі такий: розумний, відповідальний за свою сім'ю, слова і вчинки, стабільний, готовий до сім'ї, легкий, добрий, щедрий, харизматичний, з почуттям гумору.
Аня, 22 роки
- Знак зодіаку: Діва
- Місто: Дніпро
- Освіта: Дніпровський національний університет, факультет прикладної математики (навчається на магістратурі)
- Інстаграм: ?
Аня веброзробниця, вебдизайнерка. Серед її хобі стрільба, музика, поезія, парапланеризм. Мета в житті – домогтися успіхів у своїй професії у сфері ІТ і, якщо пощастить, у професії ведучої, знайти свою другу половинку і стати мамою двох дітей. Ідеал чоловіка: мудрий, кмітливий, спокійний, розумний, добрий, але при цьому хороший кризовий менеджер.
Вікторія, 29 років
- Знак зодіаку: Рак
- Місто: Київ
- Освіта: Київський інститут перекладачів при НАНУ, перекладач англійської мови
- Інстаграм: ?
Вікторія менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week. Хобі – фотографія, живопис, наука. Мета – присвятити своє життя тому, що виходить найкраще, і навчитися бути людиною, яка задоволена життям, попри обставини. Ідеал чоловіка: добрий, самодостатній, упевнений у собі, не зарозумілий, який любить людей і свою роботу, з добре розвиненим інтелектом і почуттям гумору. Важлива риса – наявність таланту.
Анна, 20 років
- Знак зодіаку: Козеріг
- Місто: Бостон (США), родом з Кропивницького
- Освіта: Babson College, Business Administration and Management
- Інстаграм: ?
Анна студентка. Хобі: спів, гра на укулеле, читання, спорт, йога і розтяжка; дозвілля на свіжому повітрі. Мета – побудувати запаморочливу кар'єру в консалтингу, у компанії "великої четвірки", створити сім'ю, побудувати будинок, повністю самореалізуватися. Ідеальний партнер для Анни такий: чоловік, який проявляє увагу, турботу, любов, головна цінність якого ― сім'я і близькі, з живим інтелектом, духовно розвинений, цікавий співрозмовник, має внутрішній драйв, горить улюбленою справою, з почуттям гумору, уважний до дрібниць, з приємною зовнішністю, спортивний, з підтягнутою статурою, легкий на підйом, прагне розвиватися, любить подорожувати, експериментувати, пізнавати нове.
Валентина, 23 роки
- Знак зодіаку: Водолій
- Місто: Київ
- Освіта: Київський університет ринкових відносин, маркетинг
- Інстаграм: ?
Валентина приватна підприємиця. Хобі: сексологія, астрологія. Мета в житті – створити міцну сім'ю, внести в неї ті традиції та цінності, яких не було в сім'ї Валі; організувати свою підприємницьку діяльність таким чином, щоб вона була корисна у сфері благодійності, пожити кілька місяців у Нью-Йорку. Ідеал чоловіка: не вище 190 см, світлоокий, з добрим почуттям гумору, харизматичний.
Дана
- Місто: Київ
- Інстаграм: https://www.instagram.com/dana_selfy/
Дана Квін – співачка, солістка гурту SELFY, займається спортом. Дівчина подорожує і вже відвідала понад 30 країн.
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