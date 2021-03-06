Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні

Перший випуск 11 сезону шоу Холостяк уже вийшов на телеекрани українців. У ньому головний герой реаліті-шоу Михайло Заливако познайомився з усіма учасницями шоу. Дізнайтеся, які ж дівчата боротимуться за серце холостяка!

У 1 випуску реаліті-шоу Холостяк 11 відбулася вечірка-знайомство головного героя Михайла Заливако з дівчатами-учасницями проєкту. Не обійшлося без сюрпризів – дівчата виявилися дуже креативними!

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Жодна з дівчат не покинула проєкт після першого знайомства. Такого не було ще в жодному сезоні – Михайло не відпустив нікого, аби мати шанс зробити правильний вибір і не покладатися на оманливе перше враження.

Холостяк 11 – учасниці реаліті шоу

29 красунь намагатимуться зачарувати холостяка, але його обраницею стане тільки одна. Хто ж? Знайомтеся з претендентками!

Анна, 28 років

Знак зодіаку : Стрілець

: Стрілець Місто: Київ

Київ Освіта: Національний університет харчових технологій, маркетолог, магістр

Національний університет харчових технологій, маркетолог, магістр Інстаграм: https://www.instagram.com/hannastorozhuk/

Дівчина хоче вирушити до Мексики на археологічні розкопки, побувати на фестивалі Burning Man, побачити всі старовинні замки світу, побувати у Фінляндії, сходити в гості до Санта-Клауса, побачити північне сяйво. Її ідеал чоловіка: розумний, сміливий, активний, турботливий, порядний, з почуттям гумору. Анна хоче створити міцну сім'ю.

Анастасія, 24 роки

Знак зодіаку : Рак

: Рак Місто: Київ

Київ Освіта: середня

середня Інстаграм: https://www.instagram.com/adelasantyxx/

Дівчина називає себе актрисою. Її хобі – це спорт та кулінарія. Зараз має мету придбати собі власну квартиру та машину. Шукає душевного чоловіка з хорошим почуттям гумору.

Ольга, 22 роки

Знак зодіаку : Лев

: Лев Місто: Буча

Буча Освіта: неповна вища освіта, КНУБА, архітектура

неповна вища освіта, КНУБА, архітектура Інстаграм: ?

Дівчина мріє написати дитячу книгу, яка стане бестселером і буде продаватися по всьому світу. Зараз Ольга студентка, а її захоплення – це книги, фільми, мистецтво, медитація, письменництво. Ідеальний чоловік для Ольги той, який розуміє, приймає і любить, з яким можна побудувати міцні стосунки.

Розалі, 23 роки

Знак зодіаку : Козеріг

: Козеріг Місто: Харків, народилася в Донецьку

Харків, народилася в Донецьку Освіта: ХНУ ім. В. Каразіна, магістр фінансів, банківської справи та страхування

ХНУ ім. В. Каразіна, магістр фінансів, банківської справи та страхування Інстаграм: https://www.instagram.com/rosali_kovbasa/

Дівчина співачка в шоу та модель. Захоплюється графічним дизайном та грою на фортепіано. Її мета досягти фінансової свободи, відкрити власну улюблену справу і побудувати сім’ю, у якій пануватиме гармонія і взаєморозуміння. Шукає чоловіка, який дає дівчині відчуття безпеки та стабільності.

Христина, 24 роки

Знак зодіаку : Стрілець

: Стрілець Місто: Київ

Київ Освіта: незакінчена вища

незакінчена вища Інстаграм: https://www.instagram.com/p.u.s.t.o.v.a.r/

Дівчина працює стилісткою та моделлю. Серед її основних хобі спорт і мистецтво. Шукає чоловіка, який не ставить зайвих запитань, а бере і робить, поважає особисті кордони, не виносить мозок, піклується, дає простір для зростання і водночас підтримує. Ідеальний чоловік досягає цілей, заробляє гроші. Він вихований, зовні добре складений, спортивний, з хорошою генетикою. Для дівчини вік не надто важливий. Головне, щоб був спокійним, але не нудним, не був вискочкою і не настирливим, умів зацікавити та порадувати.

Лола, 23 роки

Знак зодіаку : Козеріг

: Козеріг Місто: Рівне

Рівне Освіта: РДБМК (медсестра), МЕГУ ім. ак. С. Дем'янчука (реабілітолог, учитель фізкультури та основ здоров'я)

РДБМК (медсестра), МЕГУ ім. ак. С. Дем'янчука (реабілітолог, учитель фізкультури та основ здоров'я) Інстаграм: ?

Зараз дівчина не працює. Серед її хобі танці, спів та шиття. Хоче бути по життю щасливою та реалізуватися в роботі й сім'ї. Ідеалу чоловіка не має.

Олександра, 22 роки

Знак зодіаку : Телець

: Телець Місто: Прага (Чехія), народилася в Донецьку

Прага (Чехія), народилася в Донецьку Освіта: закінчує Metropolitni Univerzity v Praze (MUP), факультет IRES (International Relations and European Studies)

закінчує Metropolitni Univerzity v Praze (MUP), факультет IRES (International Relations and European Studies) Інстаграм: ?

Дівчина займається стилістикою, організовує фешн-зйомоки та працює моделлю. Захоплюється спортом, кулінарією, живописом, модою і всім, що з нею пов’язано. Любить читати та вивчати мови. Ідеал чоловіка для неї такий: добрий, відкритий, відданий, чуттєвий, мрійливий, цілеспрямований, часом зухвалий, але ввічливий, який поважає себе та інших людей, кмітливий, чесний, відповідальний, щедрий; інтелектуал, який має смак.

Уляна, 28 років

Знак зодіаку : Терези

: Терези Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: Фінансова академія "Державні фінанси"

Фінансова академія "Державні фінанси" Інстаграм: ?

Вона засновниця студії краси та майстриня татуажу. Її хобі: бокс, астрологія, подорожі, коучинг. Мріє розкрити та реалізувати свій потенціал, більше пробувати нового та отримувати задоволення від життя. Дівчина хоче створити міцну і щасливу сім'ю, а ідеального чоловіка уявляє так: з високим інтелектом і хорошим почуттям гумору, старший за віком, вихований, відповідальний, доглянутий, тримає слово, турботливий і вміє любити, мінімаліст.

Джессіка, 25 років

Знак зодіаку : Близнюки

: Близнюки Місто: Мукачево, Закарпатська область

Мукачево, Закарпатська область Освіта: фахова передвища освіта, Угорський Технікум Számalk, фізіореабілітація (масажист)

фахова передвища освіта, Угорський Технікум Számalk, фізіореабілітація (масажист) Інстаграм: https://www.instagram.com/antoniajessica/

Вона власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу, катається на лижах, квадроциклах, захоплюється бальними танцями та плаванням, любить класичну музику. Мріє мати свою власну квартиру, стрибнути з парашутом у Дубаї, побувати в Австралії, знайти кохання. Ідеал чоловіка для Джессіки такий: розумний, надійний, мужній, з гарним почуттям гумору, високий 180+, русявий або темний, із синіми або зеленими очима.

Дарія, 23 роки

Знак зодіаку : Лев

: Лев Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту Інстаграм: https://www.instagram.com/stavnicha_dasha/

Дівчина зараз працює фітнес-тренеркою, а ще захоплюється танцями. Хоче бути гарною дружиною і мамою, швидше відкрити свій клуб, стати тренеркою в різних напрямах. Ідеал чоловіка уявляє так: відповідальний, уважний, терплячий, з почуттям гумору, цілеспрямований.

Катерина, 29 років

Знак зодіаку : Терези

: Терези Місто: Вінниця

Вінниця Освіта: КНУКіМ, міжнародний туризм

КНУКіМ, міжнародний туризм Інстаграм: ?

Катерина – власниця туристичної агенції, захоплюється подорожами та спортом. Мріє про сім'ю з двома дітьми. Ідеального чоловіка бачить так: добрий, турботливий, розумний, мужній, упевнений в собі, з добрим почуттям гумору.

Надін, 29 років

Знак зодіаку : Овен

: Овен Місто: Чернівці

Чернівці Освіта: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, економічний факультет, магістр економіки

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, економічний факультет, магістр економіки Інстаграм: https://www.instagram.com/nadin5_/

Надін – блогерка, власниця маркетингової компанії. Серед її хобі: кульова стрільба, стретчинг, йога, письменництво, проведення весільних церемоній, подорожі. Мріє про щасливу сім'ю з люблячим чоловіком і двома дітьми. Ідеал чоловіка для Надін такий: харизматичний, самодостатній, романтичний, активний інтелектуал з умінням щиро кохати, піклуватися, підтримувати та приємно дивувати. Він має любити активний відпочинок, усебічно розвиватися, не створювати конфліктів, а спокійно все обговорити. Чоловік повинен дуже любити дітей і мріяти про сина.

Алла, 36 років

Знак зодіаку : Овен

: Овен Місто: Одеса

Одеса Освіта: незакінчена вища, КНУКіМ; курси: дизайн інтер'єру та ландшафту; майстер нарощування вій; майстер мехенді; менеджер ресторанного бізнесу

незакінчена вища, КНУКіМ; курси: дизайн інтер'єру та ландшафту; майстер нарощування вій; майстер мехенді; менеджер ресторанного бізнесу Інстаграм: https://www.instagram.com/egiptyanochka/

Вона займається організацією заходів. Серед її хобі читання та танці. Має мету стати дипломованим фахівцем, приносити користь людям, а також створити щасливі стосунки й разом пізнавати цей світ. Ідеальний чоловік для Алли такий: з почуттям гумору, уважний, допитливий, який уміє проявляти емпатію, має внутрішню силу й бажання пізнавати цей світ і розвиватися.

Єлизавета, 24 роки

Знак зодіаку : Водолій

: Водолій Місто: Дніпрорудне, Запорізька область

Дніпрорудне, Запорізька область Освіта: КМАЕЦМ ім. Л. Утьосова

КМАЕЦМ ім. Л. Утьосова Інстаграм: https://www.instagram.com/elkrutikova/

Дівчина займається повітряною гімнастикою, а її хобі – це їзда на велосипеді, гра на клавішних, мотоцикл та вейкборд. Має мету в житті й вона полягає у тому, щоб подорожувати по всьому світу і взяти золото на цирковому фестивалі. Ідеалу чоловіка не має.

Юлія, 27 років

Знак зодіаку : Овен

: Овен Місто: Київ

Київ Освіта: бакалавр – КНУ ім. Тараса Шевченка (туризм), магістр — WSSP, Lublin (туризм)

бакалавр – КНУ ім. Тараса Шевченка (туризм), магістр — WSSP, Lublin (туризм) Інстаграм: https://www.instagram.com/julz_seven/

Юлія працює контент-менеджеркою, СММ-менеджеркою та графічною дизайнеркою. У якості хобі продає речі на маркетплейсах. Мріє відкрити свою рекламну агенцію. Ідеального чоловіка бачить таким: добрий, кмітливий, веселий, спортивної статури, амбітний, працьовитий, без шкідливих звичок.

Ксенія, 20 років

Знак зодіаку : Стрілець

: Стрілець Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: Дніпропетровський спеціалізований коледж культури і мистецтв (хореограф-постановник сучасного танцювального напряму джаз-модерн), Бердянський державний педагогічний університет (фітнес-тренер, реабілітолог, хореограф)

Дніпропетровський спеціалізований коледж культури і мистецтв (хореограф-постановник сучасного танцювального напряму джаз-модерн), Бердянський державний педагогічний університет (фітнес-тренер, реабілітолог, хореограф) Інстаграм: https://www.instagram.com/kseniya.pavelko/

Ксенія персональна тренерка та тренерка таких групових напрямків, як зумба, пілатес та стретчинг. Серед її хобі подорожі, спорт, книги та психологія. Мріє знайти взаємне кохання з гідним чоловіком, відчувати задоволення від життя, поринати в пригоди. Ідеал чоловіка для Ксенії такий: високий, розумний, цілеспрямований, надійний, чесний, вірний, красивий, мужній, з почуттям гумору і внутрішнім стрижнем, відповідальний, людина, яка тримає своє слово.

Тетяна, 24 роки

Знак зодіаку : Водолій

: Водолій Місто: Чернігів

Чернігів Освіта: КНУБА, урбаністика і просторове планування

КНУБА, урбаністика і просторове планування Інстаграм: ?

Тетяна дизайнерка інтер'єрів, любить малювати великоформатні картини олією. Мета – бути в топі дизайнерів України. Ідеальний чоловік для Тетяни такий: високий, спортивний, розумний, з почуттям гумору, впевнений у собі, харизматичний, цілеспрямований.

Ольга, 25 років

Знак зодіаку : Лев

: Лев Місто: Чугуїв, Харківська область

Чугуїв, Харківська область Освіта: ХНУ ім. В. Каразіна, українська мова та література

ХНУ ім. В. Каразіна, українська мова та література Інстаграм: ?

Ольга художниця і модель, пізнає цей світ та любить читати, гуляти, спілкуватися з людьми, подорожувати. Мета – бути щасливою, створити сім'ю, завести двох дітей і собак, стати значущою для сучасного світу мистецтва і моди. Поруч з собою бачить мужнього інтелектуала, з шалено манливими красивими руками та гострим поглядом, прекрасним почуттям гумору і відмінним смаком, дбайливого і милого, чуттєвого.

Олена, 26 років

Знак зодіаку : Рак

: Рак Місто: Київ

Київ Освіта: учитель молодших класів, НПУ ім. М. Драгоманова

учитель молодших класів, НПУ ім. М. Драгоманова Інстаграм: https://www.instagram.com/_titova._/

Зараз Олена не працює, захоплюється співом та кулінарією. Мета в житті – побудувати міцну сім'ю з люблячим чоловіком, який буде підтримувати у будь-яких починаннях, довіряти та загалом любити такою, яка є. Ідеального партнера уявляє так: мужній, харизматичний, привабливий, перспективний, позитивний, добрий, вірний, турботливий.

Юля, 28 років

Знак зодіаку : Рак

: Рак Місто: Кам'янець-Подільський

Кам'янець-Подільський Освіта: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, туризм

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, туризм Інстаграм: ?

Юля керівниця відділу офіс-менеджменту в IT-компанії. Хобі: астрологія, читання вголос, поезія, фотографія, естетика їжі. Мета в житті: відкрити свій ресторан і побудувати міцну сім'ю з коханим чоловіком. Ідеал чоловіка уявляє так: він веде активний спосіб життя, любить подорожувати, добрий, цілеспрямований, турботливий, надійний, щедрий, з почуттям гумору, вірний, його пріоритет – міцна і забезпечена сім'я, де основною складовою є щаслива дружина.

Хана, 21 рік

Знак зодіаку : Овен

: Овен Місто: Харків, народилася в Ашгабаді (Туркменістан)

Харків, народилася в Ашгабаді (Туркменістан) Освіта: ХНЕУ (маркетолог)

ХНЕУ (маркетолог) Інстаграм: ?

Зараз Хана безробітна, захоплюється співом, спортзалом, боксом. Її мета – мати можливість допомагати іншим людям, забезпечити старість батьків. Ідеал чоловіка для неї такий: високий, великий, мужній і розумний.

Аліса, 30 років

Знак зодіаку : Лев

: Лев Місто: Київ

Київ Освіта: КНЕУ, банківська справа

КНЕУ, банківська справа Інстаграм: ?

Аліса справжня бізнес-леді, захоплюється кулінарією, фітнесом, сноубордингом, їздою за кермом. Мета дівчини – об'їздити весь світ з коханою людиною. Ідеальний партнер для неї такий: з почуттям гумору, турботливий, щедрий, розумний, миловидний, веселий, владний.

Валентина, 25 років

Знак зодіаку : Близнюки

: Близнюки Місто: родом із с. Пилиповичі, Київська обл.

родом із с. Пилиповичі, Київська обл. Освіта: НТУУ "КПІ"

НТУУ "КПІ" Інстаграм: ?

Валентина у минулому стюардеса, зараз тимчасово не працює. Серед її хобі спорт, йога та плавання. Мріє про сім'ю та дітей, а також, щоб Валерій Меладзе співав у неї на весіллі. Ідеал чоловіка дівчини – Хав’єр Бардем. Шукає мудрого, сильного, доброго супутника.

Юля, 32 роки

Знак зодіаку : Скорпіон

: Скорпіон Місто: Херсон

Херсон Освіта: КНУТД, менеджмент; магістр

КНУТД, менеджмент; магістр Інстаграм: ?

Юля помічник керівника виставкової компанії, вивчає англійську мову, танцює, займається спортом. Мета в житті – щаслива і міцна сім'я. Мріє стати мамою і щасливою коханою жінкою, подорожувати та придбати власне житло. Ідеальний чоловік для Юлі такий: розумний, відповідальний за свою сім'ю, слова і вчинки, стабільний, готовий до сім'ї, легкий, добрий, щедрий, харизматичний, з почуттям гумору.

Аня, 22 роки

Знак зодіаку : Діва

: Діва Місто: Дніпро

Дніпро Освіта: Дніпровський національний університет, факультет прикладної математики (навчається на магістратурі)

Дніпровський національний університет, факультет прикладної математики (навчається на магістратурі) Інстаграм: ?

Аня веброзробниця, вебдизайнерка. Серед її хобі стрільба, музика, поезія, парапланеризм. Мета в житті – домогтися успіхів у своїй професії у сфері ІТ і, якщо пощастить, у професії ведучої, знайти свою другу половинку і стати мамою двох дітей. Ідеал чоловіка: мудрий, кмітливий, спокійний, розумний, добрий, але при цьому хороший кризовий менеджер.

Вікторія, 29 років

Знак зодіаку : Рак

: Рак Місто: Київ

Київ Освіта: Київський інститут перекладачів при НАНУ, перекладач англійської мови

Київський інститут перекладачів при НАНУ, перекладач англійської мови Інстаграм: ?

Вікторія менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week. Хобі – фотографія, живопис, наука. Мета – присвятити своє життя тому, що виходить найкраще, і навчитися бути людиною, яка задоволена життям, попри обставини. Ідеал чоловіка: добрий, самодостатній, упевнений у собі, не зарозумілий, який любить людей і свою роботу, з добре розвиненим інтелектом і почуттям гумору. Важлива риса – наявність таланту.

Анна, 20 років

Знак зодіаку : Козеріг

: Козеріг Місто: Бостон (США), родом з Кропивницького

Бостон (США), родом з Кропивницького Освіта: Babson College, Business Administration and Management

Babson College, Business Administration and Management Інстаграм: ?

Анна студентка. Хобі: спів, гра на укулеле, читання, спорт, йога і розтяжка; дозвілля на свіжому повітрі. Мета – побудувати запаморочливу кар'єру в консалтингу, у компанії "великої четвірки", створити сім'ю, побудувати будинок, повністю самореалізуватися. Ідеальний партнер для Анни такий: чоловік, який проявляє увагу, турботу, любов, головна цінність якого ― сім'я і близькі, з живим інтелектом, духовно розвинений, цікавий співрозмовник, має внутрішній драйв, горить улюбленою справою, з почуттям гумору, уважний до дрібниць, з приємною зовнішністю, спортивний, з підтягнутою статурою, легкий на підйом, прагне розвиватися, любить подорожувати, експериментувати, пізнавати нове.

Валентина, 23 роки

Знак зодіаку : Водолій

: Водолій Місто: Київ

Київ Освіта: Київський університет ринкових відносин, маркетинг

Київський університет ринкових відносин, маркетинг Інстаграм: ?

Валентина приватна підприємиця. Хобі: сексологія, астрологія. Мета в житті – створити міцну сім'ю, внести в неї ті традиції та цінності, яких не було в сім'ї Валі; організувати свою підприємницьку діяльність таким чином, щоб вона була корисна у сфері благодійності, пожити кілька місяців у Нью-Йорку. Ідеал чоловіка: не вище 190 см, світлоокий, з добрим почуттям гумору, харизматичний.

Дана

Місто: Київ

Київ Інстаграм: https://www.instagram.com/dana_selfy/

Дана Квін – співачка, солістка гурту SELFY, займається спортом. Дівчина подорожує і вже відвідала понад 30 країн.

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