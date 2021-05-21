Холостяк 11 сезон 12 випуск: дивитись фінал онлайн, хто став переможницею шоу 2021

На СТБ закінчується реаліті-шоу Холостяк 2021. У новому 11 сезоні свою кохану шукав Михайло Заливако, 31-річний бізнесмен з Харкова. Дивіться онлайн 12 випуск романтичного проєкту та дізнайтеся, кого обрав холостяк!

В 12 випуску реаліті Холостяк 11 головний герой Михайло Заливако обере переможницю серед дівчат, які боролися за його серце. 31-річний бізесмен скаже, кого він обрав собі супутницею для життя.

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Холостяк 11 випуск 12 сезон: Михайло прийме остаточне рішення

Це довгоочікуваний фінал, в якому Михайло Заливако вибере ту дівчину, яка змогла завоювати його серце.

Холостяк 12 випуск 11 сезон – дивитися онлайн від 21.05.2021

Аня, Розалі, Юля – хто піде з реаліті за крок від фіналу? Через те, що на фінальній церемонії повинні опинитися всього дві учасниці, холостяк вирішив провести міні-побачення з Розалі, Анею та Юлею "Зайкою", щоб зрозуміти хто з них поїде додому. Михайло привів дівчат в меблевий магазин, де запропонував кожній з них обставити ту кімнату, яка є для них найголовнішою в будинку. Аня вибрала спальню, а також натякнула головному герою, що мріє про ту саму "червону кімнату" як з фільму "П'ятдесят відтінків сірого". Юля "Зайка" теж обрала спальню, проте надала їй більш романтичне значення. А ось Розалі підійшла до завдання дуже серйозно і кілька годин вибирала диван у вітальню. Хто з цих учасниць покине проєкт просто в меблевому магазині? Кому холостяк зізнається в коханні? Михайло Заливако і дві фіналістки проєкту прилетіли в Дубай, щоб провести останні індивідуальні побачення. Разом з однією з дівчат холостяк вирушив в парк атракціонів, де пара отримала порцію адреналіну від катання на американських гірках і від компанії одне одного. Друга учасниця разом з Михайлом змогла подолати свій страх перед заняттям сноубордом. Обидва побачення закінчилися романтичною вечерею і гарячими поцілунками… Саме тому Михайлу було дуже важко зробити остаточний вибір. Кому ж в результаті холостяк розбив серце? А хто стала щасливою власницею кільця і ​​зізнання в коханні? У фіналі шоу Холостяк 11 переможницею проєкту стала... Ось кому Михайло подарував заповітну каблучку: ...

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