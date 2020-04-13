Голос країни 2020: список, хто пройшов у прямі ефіри 10 сезону

Новий 10 сезон музичного шоу Голос країни продовжується. Судді вже відібрали тих учасників, які пройдуть далі й співатимуть у прямих ефірах. Читайте далі та дізнайтеся, хто позмагається за перемогу.

Голос країни 10 – ювілейний сезон пісенного шоу в Україні. Зіркові тренери проєкту Потап і Настя, Тіна Кароль, МONATIK і Dan Balan зібрали свої команди, які будуть виступати вже у прямих ефірах. Усі наставники зібрали по 5 учасників.

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До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за перемогу в шоу та головне звання Голосу країни.

Учасники проєкту Голос країни 2020 у прямих ефірах

Команда MONATIK

Вже відомий та досвічений тренер дорослого Голосу Діма Монатік сформував свою команду з сильних 5 співаків!

MONATIK

Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі вокалісти:

24-річний Сергій Роман (Вертеп)

32-річний Сергій Асафатов (Вінниця)

25-річна Ліда Лі (Київ)

27-річна Мєлєн Пасса (Харків)

27-річний Юрій Самовілов (Донецьк)

Команда Монатіка

Команда Тіни Кароль

Тренер-переможець кількох попередніх сезонів Тіна Кароль теж знайшла гідних співаків у свою команду.

Поп-діва відібрала 5 найкращих вокалістів, які змагатимуться у "Битві епохи":

35-річний Даніель Салєм (Одеса)

24-річна Ольга Мельник (Винниця)

17-річний Роман Сасанчин (Садки)

17-річна Дар'я Полоротова (Саратов, Росія)

20-річна Ганна Трубецька (Могильов, Білорусь)

Команда Dan Balan

Молдавський тренер українського Голосу теж укомплектував свою команду прямих ефірів.

Прямуватимуть із ним до перемоги такі співаки:

22-річний Назар Яцишин (Львів)

28-річна Дар'я Петрожицька (Чернігів)

28-річна Індіра Едільбаєва (Алма-Ати, Казахстан)

16-річна Анастасія Балог (Мукачево)

Команда Потапа і Насті

Репер Потап та його дружина і співачка Настя Каменських зібрали повну команду 5 учасників.

ПТП і NK

Відтак, пара зіркових тренерів зібрала 16 учасників у свою команду:

16-річний Віталій Окс (Львів)

26-річна Анастасія Картвелішвілі (Слобожанщина)

27-річний Максим Перепелиця (Київ)

22-річна Юлія Коровко (Харківська область)

29-річний Ерлан Баібазаров (Алма-Ати, Казахстан)

А хто з учасників є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!

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