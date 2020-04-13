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Голос країни 2020: список, хто пройшов у прямі ефіри 10 сезону
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Новий 10 сезон музичного шоу Голос країни продовжується. Судді вже відібрали тих учасників, які пройдуть далі й співатимуть у прямих ефірах. Читайте далі та дізнайтеся, хто позмагається за перемогу.
Голос країни 10 – ювілейний сезон пісенного шоу в Україні. Зіркові тренери проєкту Потап і Настя, Тіна Кароль, МONATIK і Dan Balan зібрали свої команди, які будуть виступати вже у прямих ефірах. Усі наставники зібрали по 5 учасників.
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До вашої уваги повний список щасливчиків, які поборються за перемогу в шоу та головне звання Голосу країни.
Учасники проєкту Голос країни 2020 у прямих ефірах
Команда MONATIK
Вже відомий та досвічений тренер дорослого Голосу Діма Монатік сформував свою команду з сильних 5 співаків!
Під його наставництвом продовжать участь у шоу такі вокалісти:
- 24-річний Сергій Роман (Вертеп)
- 32-річний Сергій Асафатов (Вінниця)
- 25-річна Ліда Лі (Київ)
- 27-річна Мєлєн Пасса (Харків)
- 27-річний Юрій Самовілов (Донецьк)
Команда Тіни Кароль
Тренер-переможець кількох попередніх сезонів Тіна Кароль теж знайшла гідних співаків у свою команду.
Поп-діва відібрала 5 найкращих вокалістів, які змагатимуться у "Битві епохи":
- 35-річний Даніель Салєм (Одеса)
- 24-річна Ольга Мельник (Винниця)
- 17-річний Роман Сасанчин (Садки)
- 17-річна Дар'я Полоротова (Саратов, Росія)
- 20-річна Ганна Трубецька (Могильов, Білорусь)
Команда Dan Balan
Молдавський тренер українського Голосу теж укомплектував свою команду прямих ефірів.
Прямуватимуть із ним до перемоги такі співаки:
- 22-річний Назар Яцишин (Львів)
- 28-річна Дар'я Петрожицька (Чернігів)
- 28-річна Індіра Едільбаєва (Алма-Ати, Казахстан)
- 16-річна Анастасія Балог (Мукачево)
Команда Потапа і Насті
Репер Потап та його дружина і співачка Настя Каменських зібрали повну команду 5 учасників.
Відтак, пара зіркових тренерів зібрала 16 учасників у свою команду:
- 16-річний Віталій Окс (Львів)
- 26-річна Анастасія Картвелішвілі (Слобожанщина)
- 27-річний Максим Перепелиця (Київ)
- 22-річна Юлія Коровко (Харківська область)
- 29-річний Ерлан Баібазаров (Алма-Ати, Казахстан)
А хто з учасників є вашим фаворитом? Пишіть у коментарях!
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