Холостяк 10 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

Романтичне шоу Холостяк 2020 на фінішній прямій. У 10 випуску головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк познайомиться з родинами учасниць та зробить несподівані висновки. Дивіться онлайн, хто покинув проєкт.

Боротьба за героя реаліті-шоу Холостяк 10 сягає кульмінації. На проєкті залишилось чотири учасниці, які докладають максимум зусиль, аби підкорити серце 34-річного пілота.

Холостяк 10 випуск 10 сезон – дивитися онлайн шоу СТБ від 08.05.2020

У новому випуску Макс Михайлюк вирішив вперше познайомитися з родичами всіх дівчат.

Мами розкажуть, чим здивувати їхніх доньок

На десятому тижні Макс нарешті познайомиться з батьками дівчат. Але перш ніж вирушити до рідних міста учасниць, холостяк проведе спільну вечерю з мамами Даші, Христини, Віки та Дани. Макс дізнається більше про кожну дівчину, її дитинство і захоплення. А також попросить мам подати йому ідеї, чим здивувати їх доньок на індивідуальних побаченнях.

Учасниці, які залишились в шоу Холостяк 10

Перше місто, яке відвідає Макс буде Кривий Ріг – саме там живе родина Даші. Мама дівчини розповіла холостяку, що Даша досі не вміє водити машину, але мріє навчитися. І Макс запропонує учасниці провести майстер-клас з управління автомобілем. Також на побаченні з’явиться тато Даші, щоб перевірити, чи змогла його донька чогось навчиться. І результат його приємно здивує!

Що батьки дівчат розкажуть про своїх доньок?

Наступною зупинкою Макса стане Полтава, де він проведе час з Вікою та її сім'єю. Дівчина покаже холостяку місто, після чого вони вирушать на урок танців. Макс і Віка вчитимуться виконувати кізомба – пристрасний південноафриканський танець.

А на індивідуальному побаченні з Даною холостяк візьметься за камеру. Мама учасниці порадила провести фотосесію для її доньки, і Макс вирішив на час перевтілитися в фотографа заради дівчини. І хто б міг подумати, що таке проведення часу може стати чимось інтимним.

Через те, що Христина працювала дитячим аніматором, Макс вирішив привести на їхнє побачення 8 дітей. Всі разом вони клеїтимуть подарунки та весело проводити час. А на зустрічі з батьками Христини, Макс влаштує дівчині справжній іспит. Холостяка не влаштовує той факт, що Христина часто забуває те, що каже їй Макс. І завдяки грі в асоціації холостяк перевірить, як багато деталей з його життя пам’ятає дівчина.

На церемонії троянд Макс викриє Христину у брехні

На церемонії троянд Христина вперше постане перед Максом без нарощеного волосся. Але замість зізнання, що весь цей час волосся були не справжнім, Христина скаже … що просто підстриглася. Але, здається, Макс не такий дурний, як вона припускала. Холостяк завагається, чи давати дівчині троянду...

Хто покинув шоу, стане відомо після 22:00, ми одразу додамо інформацію.

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