Новий Холостяк Макс Михайлюк зізнався, для чого прийшов на проєкт

Сьогодні, 6 березня, стартує 10 сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США Макс Михайлюк.

Новий Холостяк Макс Михайлюк дав перше ексклюзивне інтерв'ю, в якому зізнався, чому вирішив спробувати шукати своє щастя на проєкті і яку дівчину бачить поруч з собою.

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"Я вважаю, що кохання до нас приходить несподівано, коли його не чекаєш. І якщо йому судилося з'явитися саме в проєкті, то чому б і ні. Раніше у мене були інші пріоритети, я шукав можливості для саморозвитку, йшов до своєї мрії, а про одруження навіть не думав. А зараз я розумію, що хочу створити сім'ю".

Макс розповів, що з кожним роком у нього з'являються все нові критерії і уявлення про "свою" дівчину. "Доволі складно знайти людину, в якій зійшлися б всі ці риси. А час іде, я дивлюся на друзів: у них уже по 2-3 дітей, з якими я дуже люблю проводити час. Потім повертаюся додому і ловлю себе на думці, що теж так хочу", – зізнається Холостяк. На питання, яку дівчину шукає Макс, він відповідає: "Порядну, чесну, добру, щиру. Бажано красиву. Але це вже буде як приємний бонус".

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