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Дочка Стіва Джобса здивувала фотосесією у ванній: спокусливі знімки

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Ів Джобс - фото 1
Ів Джобс / instagram

Дочка співзасновника Apple Стіва Джобса Ів взяла участь у зйомці одного з найпопулярніших косметичних брендів в світі Glossier.

На фото для різдвяної рекламної кампанії б'юті-бренду дівчина позувала у ванній з піною. На одному знімку вона тримає в руці келих, а на іншому постала з патчами під очима, фарбуючи губи блиском.

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Модельний дебют 22-річної Ів став для багатьох несподіванкою. Раніше за дівчиною не помічали зайвої публічності і активності в соцмережах. Відомо, що дочка Джобса з шести років захоплюється конкуром. З нечисленних інтерв'ю дівчини стало відомо, що крім занять верховою їздою, вона закінчує Стенфордський університет.

У вільний час Ів малює, катається на каяках і лижах разом з друзями.

Дочка Стіва Джобса здивувала фотосесією у ванній: спокусливі знімки - фото 438626

Дочка Стіва Джобса здивувала фотосесією у ванній: спокусливі знімки - фото 438627

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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