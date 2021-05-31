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Американські науковці розповіли, як найкраще мити фрукти й овочі
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Всі фрукти і овочі потрібно мити, щоб очистити їх від частинок землі, мікробів і пестицидів. І в Управлінні з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дали рекомендації, як це робити правильно.
Так, науковці зазначили, що не варто використовувати при митті продуктів миючі засоби. Річ у тому, що вони можуть вбиратися у пористу структуру овочів і фруктів, попри ретельне полоскання, і можуть викликати захворювання, пише Health, посилаючись на повідомлення FDA.Замість цього, перш ніж готувати і їсти продукти, слід ретельно промити їх під холодною проточною водою.
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Тверді продукти, такі як, наприклад, огірки, варто протерти чистою щіткою для продуктів. "Після миття висушіть овочі та фрукти чистим тканинним або паперовим рушником, щоб ще більше зменшити кількість бактерій, які можуть бути присутніми на поверхні", – рекомендує FDA.
Що стосується продуктів, які упаковані в пакети (зелень, морква і тд) і які продаються вже очищеними та готовими до вживання, їх можна їсти без додаткового миття, якщо це чітко вказано на упаковці.
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