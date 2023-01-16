Холодна чи гаряча: якою водою краще вмиватися зранку

Умивання – найважливіший етап очищення шкіри. Якщо в щоденному ритуалі краси буде відсутній цей процес, хороших результатів досягти буде складно. Розбираємося, яка ж вода найкорисніша для здоров'я шкіри обличчя.

Про вмивання гарячою водою навіть не йдеться: така вода швидко зробить старою вашу шкіру. До того ж є можливість отримати опік, пише beautyinsider.

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Вмивання холодною водою або кубиками льоду дозволить поліпшити кровообіг, підвищити тонус шкіри, розв'язати проблеми надмірно жирної шкіри і висипань. Лід можна робити з настою лікарських трав, додавати у воду протизапальні рослинні екстракти. Підійдуть звичайні рослини: ромашка аптечна, календула, шавлія, ехінацея, чебрець. Для освітлення шкіри додайте у воду перед заморожуванням огірковий сік. Кубики льоду можна зберігати в морозилці. Використовувати їх найкраще в теплу пору року.

Косметологи ж рекомендують вранці вмиватися водою кімнатної температури, а потім прохолодною, щоб прокинутися. Увечері краще вмиватися водою тепліше, щоб змити забруднення, розслабити м'язи і підготувати їх до сну. Але саме теплою, а не гарячою: максимум 35 градусів.

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