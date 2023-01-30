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Навіщо щоранку протирати обличчя шматочком льоду

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Ранок - фото 1
Ранок / bazaar

Почуваєтеся зранку розбитими чи відчуваєте набряки на лиці? Вам допоможе звичайний кавалочок... льоду. Потирання обличчя льодом, особливо зранку або після напруженого трудового дня, діє виключно освіжаюче.

Протирання обличчя кубиком льоду – хороший варіант домашньої процедури. Проте абсолютно корисною її вважати не можна: деякі фахівці налаштовані вкрай категорично. В такій, здавалося б, легкій справі є свої тонкощі, пише naturalmask.

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Ця процедура може допомогти вам впоратися з проблемою темних кіл під очима. Все, що вам треба зробити, це закип'ятити трохи води і змішати з соком огірка. Заморозити цю суміш, а потім цим кубиком льоду протирайте в області очей. Але не чекайте результатів одразу. Оскільки це працює повільно, вам варто повторити цю процедуру протягом декількох днів.

Лід для обличчя- фото 473168
Лід для обличчя

Протипоказання:

  • Якщо у вас тонка, чутлива шкіра
  • Якщо ви недавно робили хімічний пілінг
  • При наявності гнійних запалень не рекомендується
  • При наявності відкритих ран на шкірі

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