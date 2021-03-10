Холлі Беррі спокусила шанувальників спортивною фігурою

Актриса Холлі Беррі багато часу приділяє тренуванням і часто хизується підтягнутою фігурою в Instagram. І на цей раз 54-річна красуня порадувала своїх підписників звабним фото.

Так, німецька актриса та модель Холлі Бері опублікувала гарячий літній знімок. На свіжому фото зірка позувала в яскравих трусиках від купальника і футболці, зав'язаною на животі. Такий образ підкреслив підтягнуту фігуру і сталевий прес красуні.

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Фанати назвали її досконалою, зазначивши, що Беррі виглядає, як 20-річна дівчина.

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