Дженіфер Лопес розбурхала мережу спокусливим образом у латексному костюмі

Американська співачка, актриса та модельєр Дженніфер Лопес представила нову весняну колекцію взуття, яка буде продаватися виключно в магазинах Designer Shoe Warehouse. На фото рекламної кампанії зірка з'явилася у пікантному вбранні.

Так, Дженніфер Лопес продемонструвала туфлі на високих підборах з принтом під зебру. А позувала красуня у спокусливому білому латексному комплекті, який складався з укороченого топа і легінсів.

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Відзначимо, що у весняній колекції взуття від Джей Ло можна знайти моделі на будь-який смак: від сандалів на плоскій підошві до кросівок на платформі.

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