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Хлої Кардашян приголомшила фанатів відвертим фото
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Зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Хлої Кардашян опублікувала пікантний знімок в рамках рекламної кампанії свого бренду Good American. Але увагу користувачів привернули не лише сідниці.
Так, Хлої Кардашян анонсувала вихід нових ботильйонів, засвітивши оголені сідниці. Однак красуня не тільки розбурхала мережу крупним планом інтимного місця, а й привернула більше уваги кільцем з величезним діамантом. Це породило безліч різних чуток про її заручини.
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Відомо, що в червні 2020 року Хлої возз'єдналася з батьком своєї дворічної дочки Тру, баскетболістом Тристаном Томпсоном. Разом вони провели ізоляцію через пандемію коронавірусу, а недавно Кардашян заявила, що хоче другу дитину.
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