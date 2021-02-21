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Дівчина тижня: гаряча дружина футболіста Ванда Нара, яка любить оголятися на камеру (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Ванда Нара – аргентинська модель та телеведуча, а ще – дружина нападника ПСЖ Мауро Ікарді.
Сьогодні знайомимо тебе ближче з дружиною аргентинського нападника Мауро Ікарді, Вандою Нарою. Сексуальна блондинка є ще й агентом свого чоловіка.
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Дата народження: 10 грудня 1986 (34 роки);
Рідне місто: Буенос-Айрес (Аргентина).
Про юні роки майбутньої дівчини відомо небагато. Нара займалася хореографією, а тому починала з танцювальних виступів, поступово перейшовши до зйомок для чоловічих журналів. Пізніше почала будувати кар'єру на телебаченні, знімаючись в розважальних шоу і серіалах.
Вона регулярно з'являлася на аргентинських екранах у 2005-2009 роках, поки сімейне життя не вийшло на перший план. Переїхавши до Італії, Ванда пробувала себе в ролі телеведучої. Сьогодні жінка – спортивний агент і власник власного бренду одягу.
Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за кохану на сім років, одружилися в травні 2014 року. Спортсмен відбив модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві дочки.
Проте, крім сімейного життя, наша сьогоднішня героїня веде активно свою сторінку в Instagram, де ділиться спокусливими знімками. Найвідвертіші з них ми сьогодні відібрали для тебе. Насолоджуйся:
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