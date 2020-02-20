Хлопець застряг у пробці під час сварки, і йому співчувають всі (відео)

Власники авто знають, якими інколи довгими та нудними бувають корки, однак для головного героя цього відео час точно тягнувся ще довше. Хлопець просто опинився у пастці!

На платформі Reddit користувач з ніком NewFound_Fury поділився епічним записом з пробки, який стрімко набирає популярності. За короткий час відео переглянули понад 58 тисяч осіб, а ще більше як тисячу залишили коментарі.

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А все тому, що авторка відео знімає машину позаду себе у корку, де дівчина за кермом вирішила з'ясувати стосунки зі своїм бойфрендом.

Вираз обличчя хлопця лише підтверджує, що йому нікуди діватись від цієї подвійної невдачі. Хто навіть пожартував, що його душа вже давно покинула тіло, тож він навіть не намагається сперечатись зі своєю коханою. Оце-так вляпався!

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