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Як британці розбираються з аварією: епічне відео
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Часто британці стають героями мемів про чаювання та неймовірний рівень вихованості, але це відео з ДТП ще більше вражає. Це найбільш британський спосіб впоратись з аварією, який ви тільки могли побачити.
На платформі Reddit користувач з ніком the_alif поділився епічним відео ДТП, який швидко зібрало більше як 38 тисяч переглядів та понад тисячу коментарів. Річ у тому, що дві машини не розминулись на дорозі, через що одна просто вилетіла на узбіччя, добряче побившись.
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Саме водій постраждалого транспорту і знімав все на камеру. На щастя, обійшлось без летальних наслідків, але вражає зовсім не це, а спілкування двох британців. Поки один пропонує розв'язати проблему мирно, інший вибачається. Найдивніше, що власник авто, яке перевернулось на бік, доволі спокійно зазначає, що це було до біса страшно, але особливих емоцій у голосі нема.
Як зізнаються коментатори, це найбільш британське вирішення наслідків ДТП, яке їм доводилось бачити.
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