Дівчина Бонда: Тіна Кароль ефектно оголила груди в новій зйомці (18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо з чарівної та спокусливої Христини Соловій, котра запрошує усіх своїх прихильників на концерти, які відбудуться в грудні цього року у Львові та Києві. Гарне та миле фото настільки сподобалося користувачам мережі, що вони буквально засипали її компліментами та теплими словами: "Сонце, ти прекрасна!", "Нічого собі! Крутий стиль", "Вже не вчорашня дівчинка. Розквітла. Тільки не йдіть в попсу, будь ласка, ні в образах ні в музиці". Щоправда, не всім сподобалася така Христина: "Краса, голос, пісні і музика – все супер... Таких дівчат зараз дуже мало, на жаль. Але чому останнім часом так багато сексу на фото? Просто надмір... Вам це точно не личить і не принесе ще більше справжніх поціновувачів Вашої музики. Вибачайте за прямоту", "Це кофточка чи плелик, чи покривалко, чи кофта?".

Спокуслива Христина Соловій вразила користувачів мережі

Топмодель Алла Костромічова вирішила розбурхати мережу новим спокусливим фото. Цього разу красуня постала перед фанатами топлес. Дивитись, не надивитись. Що ж про цей кадр і саму Аллу думають підписники: "Алла, ви прекрасні", "Боже, як це красиво", "Жіночна та сексуальна", "Алла, годі спокушати", "Мені б твою талію", "Мене не так бентежить, чому ви гола, але бентежить, чому ширінка розстібнута. Але фото круте".

Алла Костромічова знялась топлес

Тіна Кароль не зупиняється. Цього разу її підписники змогли помилуватися співачкою, котра знялась у піджаку на голе тіло. Такий образ виграшно підкреслив її розкішний бюст, що не змогли не оцінити її прихильники: "Кароль, ти богиня", "Воу, можна мені повітря?", "Воу, яка сувора", "Ну як таке можна витримати?", "Тіна, перестань спокушати", "Мама кицька, ви шикарні", "Дівчина Бонда", "Куди така прекрасна леді зібралась?".

Оголена Тіна Кароль спокушає фанатів в Instagram

DJ NANA теж не пасе задніх. На днях зірка засвітила свої пружні сідниці в мережі, що не могло не припасти до душі її фанатам. Не дивно, що під фото зібралося кілька сотень коментарів: "Дівчино, вам допомогти що-небудь приготувати?", "Сексу в холодильнику немає...", "Як же фотографу утриматися від думок?!", "Я на попу задивився... не можу вибрати продукти", "Який соковитий персик", "Не знаю, що там у холодильнику, але чітко бачу свіжі булочки".

DJ NANA похизувалася пружніми булками

Леся Нікітюк теж любить дражнити своїх прихильників гарячими кадрами. Цього разу улюблена телеведуча мільйонів виклала фото, на якому вона позує в самісінькому спідньому. Коментатори не забарилися: "Не жінка, а мрія", "На Барбі похожа", "Секс-символ України", "Однозначно позувала три години, а потім: "Люблю випадкові фото", "Очі сумні. Притула образив?", "Ти гаряча, як гриль для шаурми", "Уже краще. Пора для Playboy знятися", "Леся, що ви зі мною робите?".

Леся Нікітюк показала випадкове фото

Такою MARUV ви ще не бачили. А це, до слова, кадр з одного з кліпів, який знятий на пісню з нового альбому "Hellcat Story". Не дивно, що фанатам співачки сподобався її новий образ, що ми можемо побачити на не одному коментарі: "Неземна", "Боже, яка гарна", "Який ніжний образ", "Щоразу різна", "Дуже ніжний образ. Красиво і душевно! Чекаю з нетерпінням новий альбомчик і кліп. Здається, це буде супер".

MARUV вразила ніжним образом користувачів мережі

Наостанок залишимо вам спокусливу телеведучу та співачку Аліну Астровську, котра цього тижня теж мала чим потішити своїх прихильників. Не дивно, що її нові фото у боді припали до душі підписникам, що вони виразили у коментарях і компліментах, адресованих зірці: "Дуже гарна", "Неймовірно красива", "Космос", "А без одіяла фото?", "Ви – втілення ангела", "Сексі-мексі".

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