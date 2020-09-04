Хлопець-веган показав, як змінилося його тіло за чотири роки: ефектні кадри

Британський бодибілдер, тренер і блогер Роб чотири роки дотримувався вегетаріанства і довів, що ті, хто не вживають тваринну їжу, теж можуть мати ефектне тіло.

Роб спеціально пройшов DEXA-сканування, яке точно вимірює жирові відкладення і м'язи. Відсоток жиру в організмі хлопця склав 13,7 (норма для чоловіків – від 14 до 25%).

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"Чи задоволений я цим? Так, дуже щасливий. Це показує, що ви можете наростити і зберегти м'язи, споживаючи тільки рослинні білки. Я відчуваю себе добре, займаюся в тренажерному залі. Показники мене не можуть не тішити", – розповів Роб.

Крім цього, хлопець стверджує, що веганська дієта робить позитивний вплив не тільки на зовнішність, а й на психологічний стан. "Колись я й сам був товстенький, у мене були проблеми зі шкірою, але потім я просто відмовився від продуктів тваринного походження і зрозумів, що вони мені зовсім не потрібні. Я відчуваю себе набагато краще в усіх сенсах", – зізнався хлопець.

Роб також веде особистий блог на YouTube. Він розповідає підписникам, що потрібно їсти, щоб наростити м'язову масу, а також ділиться рецептами веганських страв.

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