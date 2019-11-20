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Можна крякати: качки перемогли у французькому суді

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У Франції качки перемогли сусіда - фото 1
У Франції качки перемогли сусіда

В одному з французьких міст качкам дозволили крякати попри те, що вони заважали одному з сусідів. Однак суд став на бік птахів. Детальніше про курйозну справу читайте далі.

У французькому місті Дакс один з чоловіків поскаржився у суд на свого сусіда-фермера, який має чимало качок. Виявилось, що птахи надто гучні та не дають йому відпочивати з відкритими вікнами.

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Тому сміливець вирішив звинуватити качок у перевищенні рівня шуму та вибити у фермера 3,5 тис. євро моральної компенсації за всі недоспані ночі. Відзначається, що креативний позивач перебрався у Дакс майже рік тому.

Качки заважали сусіду спати з відкритими вікнами - фото 369265
Качки заважали сусіду спати з відкритими вікнами

Однак ця сумна історія не розтопила серця суддів, які постановили, що шум від майже 50 качок та гусей не перевищує норму.

"Качки перемогли. Я дуже радий, бо не хотів убивати качок", – поділився після рішення суду сам фермер Домінік Дауте. Тож тепер птахи можуть спокійно крякати, а от позивачу доведеться зачиняти вікна, якщо він хоче відпочити.

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Джерело: УНІАН
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