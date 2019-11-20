Жарт чи уринотерапія: Мадонна шокувала новим відео

Американська зірка Мадонна розбурхала мережу епічним відео, у якому приймає крижану ванну і п'є горня власної сечі. Сподіваємось, це був просто жарт і просто чай.

61-річна американська співачка Мадонна обожнює шокувати і перевертати світ шанувальників. Однак її останнє відео на профілі в соцмережі Instagram викликала справжній шквал коментарів. Спершу зірка разом зі своїми танцюристом Вільямсом весело танцює, а тоді приймає крижану ванну. Проте зовсім не це здивувала мережу, а те, що після такого загартовування вона п'є якусь жовту рідину.

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"Дуже добре випити горня сечі після того, як приймаєш ванну з льодом", – зазначали весело співачка. Вона вирішила навіть запустити крижаний челендж, поки фанати сперечаються, чи справді у чашці був не чай. Понад мільйон переглядів та тисячі вражених коментарів – Мадонна не втрачає вміння шокувати з роками.

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