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Хлопець показав, що всередині какао-бобів, і це злякало ласунів (відео)

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Як виглядають какао-боби всередині - фото 1
Як виглядають какао-боби всередині

Тіктокер розрізав на відео какао-боби, але ласуни не були готові побачити такого. Здається, так руйнується світ любові до шоколаду.

Фіналіст американського шоу Master Chef Нік Діджованні активно веде профіль у TikTok, де регулярно ділиться рецептами різних смаколиків. Тож не дивно, що за хлопцем стежать понад 3 мільйони користувачів.

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Але нещодавно він справді вразив їх не тим, як легко приготувати будь-яку страву, а роликом про какао-боби. Нік зняв, як розрізає фрукт та демонструє саме ці боби, з яких потім і роблять солодощі. Але такого глядачі явно не очікували. Виявилось, що боби є білими та покриті соковитою оболонкою. Хоч кухар і запевнив, що вони смачні й у такому вигляді та нагадують мармелад, але чимало коментаторів зізнались, що тепер навряд чи коли-небудь захочуть з'їсти щось шоколадне.

@nick.digiovanni

Yes, technically chocolate DOES grow on trees! ##cacao ##chocolate ##ghana ##ecuador ##masterchef

♬ original sound - nick.digiovanni

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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