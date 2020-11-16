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У TikTok показали несподіваний спосіб приготувати стейк: відео

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У TikTok показали несподіваний спосіб приготувати стейк: відео - фото 1

У популярній нині соціальній мережі TikTok показали незвичайний спосіб приготування стейка. Так, користувачка запропонувала для цього використовувати тостер.

На відео видно, як дівчина завантажує у тостер два шматки м'яса. Вона стверджує, що таким чином м'ясо запікається досить добре. Ролик також розійшовся і у Twitter, де набрало ще 1,5 мільйона переглядів.

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Багато користувачів здивувалися такому способу приготування стейка. Деякі відзначили, що так готувати м'ясо неправильно, через те, що на ділі воно може бути небезпечним для вживання.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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