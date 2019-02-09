Нацвідбір 2019: хлопці з Brunettes Shoot Blondes показали яйця

Інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes три роки тому брав участь у Нацвідборі. Того року перемогла Джамала, а хлопці вирішили не здаватися, і повернулися на сцену. Цього разу вони здивували несподіваним фортепіано.

Особливий інструмент, під який вони виконували пісню Houston, об'єднує в собі відразу 20 інших, а його основою є фортепіано. До слова, воно зроблене у 19 столітті.

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Парубки зіграли в чотири руки, що неабияк вразило не лише глядачів, а й суддів Нацвідбору. Сергій Притула пожартував, що їм вдалося написати пісню-липучку, яка протягом цілого дня не відпускає ані на мить. Не обійшлося й без обговорення несподіваного роялю, всередині якого були навіть яйця.

Андрій Данилко зізнався, що йому сподобалося все, крім того факту, що рояль не можна буде під'єднати під час концерту на Євробаченні. На його думку, родзинка виступу полягає саме у роялі, який не вийде використати на пісенному конкурсі сповна.

Сергій Притула вступився за парубків, наголошуючи, що телетрансляція покаже інструмент з усіх ракурсів. Утім, хлопцям з колективу, швидше за все, доведеться імітувати те, що вони грають на цьому неймовірному роялі.

Дивитися онлайн виступ Brunettes Shoot Blondes – Houston в Нацвідборі 2019:

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