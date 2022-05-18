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війна Kalush

Хлопчик, який не побачив Джолі у кафе Львова, закликав забирати тварин з притулків

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Хлопчик, який не помітив Джолі, закликав допомагати тваринам - фото 1
Хлопчик, який не помітив Джолі, закликав допомагати тваринам

Наприкінці квітня Анджеліна Джолі прибула до України, щоб підтримати жертв війни. Зіркою ж мережі став хлопчик, котрий не помітив голлівудську зірку у кафе Львова, яке вона відвідала.

Тепер же Юлік став головним героєм соціального ролика. Він знявся для реклами UAnimals, закликавши усіх забирати тварин з притулків.

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Нагадаємо, що Юлік став героєм мемів. А все тому, що він єдиним не побачив Анджеліну Джолі у закладі Львова, коли вона його відвідала. Тож не дивно, що в мережі почали ставити просте питання: "Як таке не помітити?".

Цей меседж вирішили використати в соціальному ролику UAnimals. У ньому він поставив глядачам питання: "Як можна не помічати десятки тисяч тварин у притулках?".

Він, як і UAnimals, закликав рятувати чотирилапих, яким зараз потрібно знайти нові домівки. Якщо ви давно мріяли про тваринку, то, будь ласка, заберіть одну з притулку. Допомагайте тим, хто зараз цього потребує.

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