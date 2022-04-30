Анджеліну Джолі зняли у львівському закладі: користувачі мережі шоковані

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі прибула до Львова. Про це свідчить відео, яке виклали в мережі. На ньому можна побачити як зірка невимушено зайшла в один з місцевих закладів у районі Сихів.

Відео з Анджеліною Джолі з'явилося у фейсбуці журналістки Майї Підгорецької. І будемо відвертими, ми разів з 10 передивлялися відео, щоб переконатися, що це правда.

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Анджеліна Джолі на Сихові у Львові. Люди добрі, я зайшла випити кави у "Львівських круасанах" на Сихові, а тут Анджеліна Джолі. Така красива..., – можна почути голос за кадром.

Сама Джолі побачила, що її знімають. Тож вона ввічливо усміхнулася та помахала рукою.

Дивіться, як Анджеліна Джолі завітала у львівський заклад:

На візит Анджеліни Джолі відреагував журналіст-розслідувач Христо Грозєв. У своєму твітері він написав: "Це те, що ви отримуєте, завжди дивлячись у свій телефон".

"Може в усьому світі ти Анджеліна Джолі, але пацан все одно дивиться Арестовича", – написав Володимир Остапчук.

Просто запам'ятаємо цей день. Хто б подумав, що у "Львівських круасанах" ми побачимо Анджеліну Джолі. Та й узагалі у Львові.

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