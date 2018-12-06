Хлопчик втік із зустрічі з Єлизаветою ІІ: курйозне відео

У Британії на зустрічі з королевою Єлизаветою II трапився смішний курйоз.

Урочистий візит королеви Єлизавети II в дитячу благодійну організацію запам'ятався кумедною поведінкою юного британця.

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Зазначено, що 9-річний хлопчик, якого нещодавно усиновили, разом з батьками знайомився з королевою. Мама і тато дитини, як прийнято під час зустрічі з монархом, вклонилися, а ось дитина розгубилася. Як повідомляється, хлопець впав на коліна, почав задкувати, сховався за батьками і взагалі виповз з кімнати. Втім, Єлизавету II його поведінка, схоже, розсмішила.

Днями у Віндзорському замку повісили новий портрет королеви Єлизавети II. Про це повідомляється на офіційній сторінці королівської сім'ї у Twitter.

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