Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Хлопчик втік із зустрічі з Єлизаветою ІІ: курйозне відео

  • 10
Єлизавету II поведінка малого, схоже, розсмішила - фото 1
Єлизавету II поведінка малого, схоже, розсмішила / dailymail

У Британії на зустрічі з королевою Єлизаветою II трапився смішний курйоз.

Урочистий візит королеви Єлизавети II в дитячу благодійну організацію запам'ятався кумедною поведінкою юного британця.

І ще: Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у тіарі принцеси Діани

Зазначено, що 9-річний хлопчик, якого нещодавно усиновили, разом з батьками знайомився з королевою. Мама і тато дитини, як прийнято під час зустрічі з монархом, вклонилися, а ось дитина розгубилася. Як повідомляється, хлопець впав на коліна, почав задкувати, сховався за батьками і взагалі виповз з кімнати. Втім, Єлизавету II його поведінка, схоже, розсмішила.

Днями у Віндзорському замку повісили новий портрет королеви Єлизавети II. Про це повідомляється на офіційній сторінці королівської сім'ї у Twitter.

Читайте також: Кого з королівської родини британці люблять найбільше: рейтинг

Джерело: dailymail
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1532
Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ
  • Вчора, 12:15
  • 514
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 861142
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл