Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у тіарі принцеси Діани

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали дипломатичний прийом у Букінгемському палаці. Кейт Міддлтон вразила усіх розкішним виглядом.

У королівської сім'ї почалася передріздвяна низка різних заходів. Так, за кілька тижнів до свята в Букінгемському палаці традиційно проходить дипломатичний прийом за участю членів британської королівської сім'ї.

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Згідно з дрес-кодом, дами королівського двору повинні були обрати для прийому наряди білого кольору, а також надіти тіари і ордени. Кейт вийшла у світ в улюбленій алмазно-перловій тіарі принцеси Діани Lover's Knot від Garrard, а також перлинних сережках і королівському фамільному ордені Єлизавети II на жовтій стрічці.

Герцогиня Кембриджська також віддала перевагу довгій світлій вечірній сукні, в якій вона виглядала просто сліпуче. Наряд, зшитий спеціально для Міддлтон дизайнером Jenny Packham, був також розшитий камінням.

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