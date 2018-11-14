Кого з королівської родини британці люблять найбільше: рейтинг

Аналітична компанія YouGov оприлюднила підсумки опитування, під час якого британці повинні були назвати найулюбленішого члена королівської сім'ї Великобританії.

За даними опитування, британські піддані найбільше симпатизують принцу Гаррі. Позитивну думку про сина принцеси Діани мають 77% респондентів. Завдяки такій підтримці герцог Сассекський обігнав навіть свою бабусю, королеву Єлизавету II, яка посіла друге місце в рейтингу.

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А от третє місце дісталася принцу Вільяму, на четвертому – герцогиня Кейт Міддлтон, а на п'ятому – принц Філіп. Меган Маркл, яка незабаром вперше стане мамою, посіла шосте місце в рейтингу. На останній позиції опинився принц Ендрю.

Королівська родина Британії

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