Нові фільми травня 2019: найкращі прем'єри місяця

Найбільш очікувані та круті фільми травня 2019 вже стартують у кінотеатрах! Порція анімаційного кіно, українські стрічки, Детектив Пікачу та трилери - Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі фільми, які вийдуть на екрани у травні!

За п'ять кроків до кохання (12+)

Оригінальна назва мовою фільму: Five Feet Apart

Жанр: мелодрама

Країна: США

Режисер: Джастін Бандоні

У головних ролях: Коул Спроус, Хейлі Лу Річардсон, Клер Форлані

Тривалість: 116 хв.

Коли: з 2 травня

Стрічка розгортається навколо двох підлітків - Стелли та Вілла, які лікуються в одній клініці, однак не можуть наближатись один до одного ближче, аніж на 5 кроків. Річ у тому, що дівчина тільки пережила пересадки легенів та уникає будь-яких інфекцій, а хлопець все ще страждає від кістозного фіброзу. Тому щодня вони дотримуються чітких правил життя. Якщо раніше підлітки жили заради лікування, тому після зустрічі отримали нову мету та зрозуміли, за що варто боротися.

За п'ять кроків до кохання, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Покемон: детектив Пікачу

Оригінальна назва мовою фільму: Detective Pikachu

Жанр: анімація, фентезі, фантастика

Країна: США, Японія

Режисер: Роб Леттерман

У головних ролях: Райан Рейнольдс, Ріта Ора, Сьюкі Вотерхаус

Тривалість: 104 хв.

Коли: з 9 травня

Мало хто не знає, хто такі покемони, але вперше на екранах можна буде побачити повнометражний фільм з елементами анімації про цих істот та світ людей. У центрі сюжету син детектива Гаррі Гудмана Тім, який намагається відшукати батька після таємничої автокатастрофи. Хлопець прямує до Райм-сіті, де разом живуть і люди, і покемони. Саме там він знайомиться з Пікачу і стає один з небагатьох, хто розуміє його мову. Разом вони беруться за справу зникнення тата, який був колегою покемона.

Покемон: детектив Пікачу, дивитись трейлер фільму онлайн:

Омен: переродження

Оригінальна назва мовою фільму: The Prodigy

Жанр: жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Ніколас МакКарті

У головних ролях: Тейлор Шилінг, Джексон Роберт Скотт, Колм Фіор, Бріттані Аллен

Тривалість: 92 хв.

Коли: з 9 травня

Сюжет показує маленького хлопчика Майлза, який ще з народження був значно розумніший, аніж інші діти. Однак така успішність лякає його матір Сару, адже вона підозрює, що у нього є надприродні уміння. Тому жінка вирішує піти на такий крок, як зустріч зі спеціалістами. Однак навряд чи їй сподобається те, що буде далі.

Омен: переродження, дивитись трейлер фільму онлайн:

Шахрайки (16+)

Оригінальна назва мовою фільму: The Hustle

Жанр: кримінал, комедія

Країна: США

Режисер: Кріс Еддісон

У головних ролях: Енн Хетевей, Ребел Вілсон, Тім Блейк Нельсон, Інгрід Олівер

Тривалість: 94 хв.

Коли: з 9 травня

Ще один римейк на популярний фільм "Відчайдушних шахраїв", де у головних ролях були чоловіки. Цього разу події розгортатимуться навколо двох харизматичних жінок, які не люблять працювати, але із задоволенням ошукують чоловіків. І поки одна дівчина заробляє чималі суми, інша вирішує піти до неї на "навчання". Тепер будь-яка ціль скориться перед двома красунями!

Шахрайки, дивитись трейлер фільму онлайн:

Джон Уік 3

Оригінальна назва мовою фільму: John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Жанр: кримінал, бойовик, трилер

Країна: США

Режисер: Чад Стахелскі

У головних ролях: Кіану Рівз, Лоуренс Фішборн, Іан Макшейн, Холлі Беррі

Тривалість: - хв.

Коли: з 16 травня

Продовження пригод найманця Джона Уіка розгортається за межами Нью-Йорка, адже тепер у місті на нього полювання. А все через те, що головний герой знехтував одним із ключових правил кілерів та убив людину в готелі "Континенталь". Тепер за голову Джона оголошено красиву винагороду у 14 мільйонів, але упіймати Уіка зовсім нелегко.

Джон Уік 3, дивитись трейлер фільму онлайн:

Професор або Річард говорить "прощавай"

Оригінальна назва мовою фільму: The Professor

Жанр: драма, комедія

Країна: США

Режисер: Вейн Робертс

У головних ролях: Джонні Депп, Зої Дойч, Рон Лівінгстон, Розмарі Девітт, Денні Х'юстон

Тривалість: - хв.

Коли: з 23 травня

Відомий професор Річард спокійно живе своїм життям аж поки не дізнається, що у нього залишилось зовсім мало часу через невиліковну хворобу. Тому він вирішує кардинально змінити своє ставлення до світу та забути про правила. Звісно ж, цьому він тепер навчає своїх студентів, адже ніколи не знаєш, скільки ще можна насолоджуватись життям. Не варто забувати і про те, щоб останні бажання професора не ображали його близьких людей. Але поки Річард ловить момент.

Професор 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

Ґодзілла ІІ Король монстрів

Оригінальна назва мовою фільму: Godzilla: King of the Monsters

Жанр: фантастика, пригоди, бойовик

Країна: США

Режисер: Майкл Догерті

У головних ролях: Міллі Боббі Браун, Саллі Хокінс, Віра Фарміга, Чарльз Денс

Тривалість: 132 хв.

Коли: з 30 травня

Сюжет нової стрічки розгортається аж через 5 років після першої частини "Ґодзілли". Організація з незвичайною назвою "Монарх" намагається врятувати людей на випадок, якщо слідом за гігантським ящером на Землі з'являться й інші монстри. Звісно ж, довго чекати на них не доводиться.

Ґодзілла 2: Король монстрів, дивитись трейлер фільму онлайн:

Брайтбьорн

Оригінальна назва мовою фільму: BrightBurn

Жанр: жахи

Країна: США

Режисер: Девід Яровескі

У головних ролях: Елізабет Бенкс, Девід Денман, Мередіт Хагнер

Тривалість: 120 хв.

Коли: з 23 травня

Фільм нагадує історію Супермена, але із найпохмурішим розвитком подій. Родина Брайєрів довго мріяла про дитину, однак нічого не вдавалось. Аж поки поблизу їх дому не впав метеорит, де вони відшукали маленького хлопчика. Дитя назвали Брендоном та виховували у любові, однак він ріс доволі відлюдькуватим та незвичайним. До того ж, він намагається зрозуміти свою істинну природу, яка навряд чи сподобається людям.

Брайтбьорн, дивитись трейлер фільму онлайн:

Секрети домашніх тварин 2

Оригінальна назва мовою фільму: The Secret Life of Pets 2

Жанр: пригоди, комедія, мультфільм

Країна: США

Режисер: Кріс Рено

У головних ролях: Петтон Освальт, Ерік Стоунстріт, Кевін Харт, Лейк Белл

Тривалість: - хв.

Коли: з 30 травня

Продовження кумедного фільму про домашніх улюбленців не змусило фанатів довго чекати. У центрі уваги пес Макс, який разом з друзями живе повноцінним життям, коли господарі покидають дім, йдучи в університет чи на роботу. Однак все змінюється після того, як Макса відводять до ветеринара. Така тривожна подія лякає не лише самого собаку, а й його сусідів.

Секрети домашніх тварин 2, дивитись трейлер фільму онлайн:

Аладдін

Оригінальна назва мовою фільму: Aladdin

Жанр: пригоди, комедія, сімейний

Країна: США

Режисер: Гай Річі

У головних ролях: Вілл Сміт, Наомі Скотт, Біллі Магнуссен, Назім Педрад

Тривалість: - хв.

Коли: з 23 травня

Знайомий мультфільм від Disney про пригоди вуличного злодія Аладдіна нарешті отримав екранізацію. Хлопець мріє одружитись з красунею-принцесою Жасмін, і поява чарівної лампи допомагає йому. Однак підлий візир Джафан також має плани на чарівну лампу та величезні статки, тому робитиме все, щоб Аладдін позбувся свого помічника у вигляді Джина.

Аладдін, дивитись трейлер фільму онлайн:

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