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Сонік в кіно: трейлер фільму про відомого персонажа з Джимом Керрі

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Сонік 2019, дивитись трейлер фільму онлайн - фото 1
Сонік 2019, дивитись трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Сонік"  (Sonic the Hedgehog), де одну з головних ролей виконав Джим Керрі. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Paramount Pictures вирішила дати нове життя герою популярних ігор від Sega Соніку. Неймовірно швидкий синій їжак отримав власну екранізацію, за сюжетом якої він потрапляє на нашу планету. Тут Сонік знаходить не лише друга Тома Вачовські, а й нову місію – врятувати людей від Доктора Роботніка, який має власні плани на надшвидкого прибульця.

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У головних ролях зіграли Бен Шварц, Джим Керрі та Джеймс Марсден. А прем'єра стрічки запланована вже на листопад.

Сонік 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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