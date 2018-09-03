Хижак: трейлер нового фільму став інтернет-хітом

Трейлер фільму Хижак від режисера Шейна Блека набрав за три дні більше 2,5 мільйонів переглядів.

Ролик був опублікований на YouTube-каналі кіностудії 20th Century Fox.

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У стрічці знялися актори Бойд Голбрук, Олівія Манн, Томас Джейн, Джейк Б'юзі та інші. За сюжетом фільму, колишній морський піхотинець Куїнн Маккенне дізнається про існування хижаків, а також, що у нього є син з розладом аутистичного спектру.



Оригінальний фільм вийшов на екрани в 1987 році. Ця стрічка є його перезапуском, вона вийде на екрани 7 вересня. Раніше повідомлялося, що був опублікований трейлер фільму Головний кандидат з Г'ю Джекманом у головній ролі.

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