Головний кандидат: вийшов трейлер фільму з Х'ю Джекманом

У фільмі також знялися Віра Фарміга, Дж.-К. Сіммонс та інші / Awards Circuit

У мережі опублікований трейлер майбутнього фільму Головний кандидат з Х'ю Джекманом.

Актор постане в ролі сенатора штату Колорадо Гері Харта, який є кандидатом на посаду президента США від демократичної партії. Ролик був опублікований на каналі Movieclips Trailers.

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Спочатку під час висунення Харт мав дуже високі рейтинги. Однак через два місяці після старту кампанії спливла інформація про його зраду дружині. В результаті політик на півроку вийшов з перегонів, оскільки його рейтинги стрімко впали.



У фільмі також знялися Віра Фарміга, Дж.-К. Сіммонс, Сара Пакстон, Моллі Ефраїм. Режисером виступив Джейсон Рейтман. Прем'єра фільму запланована на листопад цього року.

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