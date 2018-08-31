Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
1 вересня Музика Привітання

Головний кандидат: вийшов трейлер фільму з Х'ю Джекманом

  • 23
У фільмі також знялися Віра Фарміга, Дж.-К. Сіммонс та інші - фото 1
У фільмі також знялися Віра Фарміга, Дж.-К. Сіммонс та інші / Awards Circuit

У мережі опублікований трейлер майбутнього фільму Головний кандидат з Х'ю Джекманом.

Актор постане в ролі сенатора штату Колорадо Гері Харта, який є кандидатом на посаду президента США від демократичної партії. Ролик був опублікований на каналі Movieclips Trailers.

Читайте також: Інша сторона вітру: вийшов трейлер драми від Netflix

Спочатку під час висунення Харт мав дуже високі рейтинги. Однак через два місяці після старту кампанії спливла інформація про його зраду дружині. В результаті політик на півроку вийшов з перегонів, оскільки його рейтинги стрімко впали.

У фільмі також знялися Віра Фарміга, Дж.-К. Сіммонс, Сара Пакстон, Моллі Ефраїм. Режисером виступив Джейсон Рейтман. Прем'єра фільму запланована на листопад цього року.

І ще: Дивіться перший трейлер документального фільму про Мадонну

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1964
Нові фільми вересня 2018: найкращі прем'єри місяця
  • 12:55, 31 серпня
  • 428
З 1 вересня! Найкращі привітання з Днем знань і Першим дзвоником
  • 21:30, 31 серпня
  • 2913
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура