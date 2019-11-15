Хитрощі, перед якими не встоїть жоден чоловік

Жінки і чоловіки відрізняються не тільки фізично, а й психологічно. Є кілька жіночих хитрощів, на які "клюють" чоловіки.

Прояв слабкості. Коли ваш обранець у відрядженні, ви здатні переробити купу справ за день, не моргнувши й оком: зробити документи, заїхати на пошту, закупити продукти. А коли поруч друга половинка – це привід проявити слабкість, доручити йому частину справ. Поруч з чоловіком мудрі жінки не демонструють здатність з усім справлятися. Вони дозволяють собі слабкості.

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Похвала на адресу чоловіка. Мудрі дівчата сприймають чоловіків без похвали, як квіти без води. І для натхнення обранців на нові ідеї багато хто хвалять їх і говорять компліменти. Це вони роблять і у важкі хвилини для своїх других половинок.

Жіночі хитрощі

Збереження таємничості. Мудра представниця слабкої статі на першому побаченні залишає загадку, не розповідаючи партнерові про життя, колишніх хлопців, проблеми.

Щирий сміх над жартами чоловіка. Якщо у чоловіка не гарне почуття гумору, не варто змушувати себе сміятися кожен раз, коли він пожартує, в надії утримати його. У стосунках почуття гумору грає велику роль. Буває таке, що чоловік невдало пожартував. В цьому випадку не треба намагатися сміятися, достатньо усміхнутися.

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