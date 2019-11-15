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Хитрощі, перед якими не встоїть жоден чоловік

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Секрети стосунків - фото 1
Секрети стосунків / novice

Жінки і чоловіки відрізняються не тільки фізично, а й психологічно. Є кілька жіночих хитрощів, на які "клюють" чоловіки.

Прояв слабкості. Коли ваш обранець у відрядженні, ви здатні переробити купу справ за день, не моргнувши й оком: зробити документи, заїхати на пошту, закупити продукти. А коли поруч друга половинка – це привід проявити слабкість, доручити йому частину справ. Поруч з чоловіком мудрі жінки не демонструють здатність з усім справлятися. Вони дозволяють собі слабкості.

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Похвала на адресу чоловіка. Мудрі дівчата сприймають чоловіків без похвали, як квіти без води. І для натхнення обранців на нові ідеї багато хто хвалять їх і говорять компліменти. Це вони роблять і у важкі хвилини для своїх других половинок.

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Жіночі хитрощі

Збереження таємничості. Мудра представниця слабкої статі на першому побаченні залишає загадку, не розповідаючи партнерові про життя, колишніх хлопців, проблеми.

Щирий сміх над жартами чоловіка. Якщо у чоловіка не гарне почуття гумору, не варто змушувати себе сміятися кожен раз, коли він пожартує, в надії утримати його. У стосунках почуття гумору грає велику роль. Буває таке, що чоловік невдало пожартував. В цьому випадку не треба намагатися сміятися, достатньо усміхнутися.

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Джерело: novice
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