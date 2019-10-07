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Хитра лисиця викрала смартфон, аби зняли відеоблог
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Не дарма лисиці у казках і байках мають схильність когось обхитрити та щось поцупити. Герой нашої новини залишився без смартфона через кмітливу руду, яка вирішила зняти відео.
Шотландець Ділан Халборн вирішив сфотографувати лисицю, яку помітив біля роботи.
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Тварина охоче позувала, тому хлопець задумав зняти відео. Він поклав увімкнений смартфон у траву і сховався. Однак лисиця відразу ж знайшла гаджет і втекла з ним до лісу.
Тішить, що пізніше Ділан знайшов пристрій, на якому залишився момент викрадення. Дивіться й ви на цей кумедний момент:
Нагадаємо, що у Великобританії відкрили ідеальну вакансію для господарів собак. Сервіс Snaptrip, який допомагає з бронюванням помешкання, відкрив незвичайну вакансію – мандрівника з домашнім улюбленцем. Шукають двох власників собак, які упродовж року випробують 10 готелів, які позиціюють себе як 10 dog-friendly (можна зупинятись з тваринами та є всі умови для них).
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